Drogenprozess in Bad Kreuznach Deutet Chatverlauf auf Marihuana oder Kokain hin? 11.12.2024, 14:00 Uhr

i Vor dem Bad Kreuznacher Landgericht müssen sich zwei 24 und 33 Jahre alte Männer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wegen Drogenhandels verantworten. Markus Kilian

Zwei 24 und 33 Jahre alte Männer stehen vor dem Bad Kreuznacher Landgericht. Ihnen wird der Handel von Marihuana und Kokain vorgeworfen. Unter anderem Chatverläufe hatten die beiden überführt. Nun erklärt der 33-Jährige die Textnachrichten anders.

Eigentlich sollten am fünften Prozesstag in der Verhandlung um zwei 33 und 24 Jahre alte mutmaßliche Drogendealer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis das Urteil gesprochen werden. Dazu kam es am Montagnachmittag allerdings noch nicht. Denn aus organisatorischen Gründen wurde die Fortsetzungsverhandlung am Bad Kreuznacher Landgericht mehr und mehr verschoben, sodass am Ende schlicht die Zeit fehlte.

