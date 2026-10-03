Erneuter Erfolg Designer aus Keidelheim gewinnt Modepreis in Hongkong Lara Kempf 03.10.2026, 15:00 Uhr

i Jon Liesenfeld aus Keidelheim ist Nachwuchs-Designer. In Hong Kong hat er nun den Redress Design Award gewonnen. Kim Lo

Bereits im vergangenen Jahr wurde Jon Liesenfeld aus Keidelheim auf der Berlin Fashion Week für seine erste eigene Kollektion ausgezeichnet. Nun hat der Nachwuchs-Designer aus dem Hunsrück einen weiteren Preis ergattert – und zwar in Hongkong.

Aus dem Hunsrück in die große, weite Welt – diesen Traum hat sich Nachwuchs-Designer Jon Liesenfeld aus Keidelheim bereits im vergangenen Jahr erfüllt. Auf der Berliner Fashion Week wurde er gleich zweimal für seine erste eigene Kollektion ausgezeichnet.







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