Bereits im vergangenen Jahr wurde Jon Liesenfeld aus Keidelheim auf der Berlin Fashion Week für seine erste eigene Kollektion ausgezeichnet. Nun hat der Nachwuchs-Designer aus dem Hunsrück einen weiteren Preis ergattert – und zwar in Hongkong.
Lesezeit 4 Minuten
Aus dem Hunsrück in die große, weite Welt – diesen Traum hat sich Nachwuchs-Designer Jon Liesenfeld aus Keidelheim bereits im vergangenen Jahr erfüllt. Auf der Berliner Fashion Week wurde er gleich zweimal für seine erste eigene Kollektion ausgezeichnet.