Nach dem ersten Markttag am Mittwoch öffnet der Zwiebelmarkt in Boppard am Donnerstag, 11. September, erneut. Mehr als 120 Händler laden mit ihren Ständen zum Schlendern, Stöbern und Einkaufen in besonderer Marktatmosphäre ein.

Der Zwiebelmarkt hat zur Eröffnung am Mittwoch, 10. September, Besucher aus nah und fern nach Boppard gelockt. Wer den ersten Markttag mit 123 Marktbeschickern verpasste, dem bleibt noch am Donnerstag die Gelegenheit, entlang der vielen Stände in der Rheinallee und auf dem Marktplatz zu schlendern und die traditionelle Marktatmosphäre in dem besonderen Ambiente zu genießen.

i Von Blumenzwiebeln über Haushaltswaren bis hin zum Anti-Zahnstein-Hygiene-Mundspray für den Hund präsentierten die 123 Händler am Mittwoch auf dem Zwiebelmarkt ein breites Angebot. Philipp Lauer

Spätestens ab dem Mittag füllte es sich auf den Gassen in der Perle am Rhein, nachdem der Andrang an dem nebligen Morgen noch etwas verhalten war. Zu sehen, zu erleben und zu erstehen gab es jedoch auch für die frühen Besucher schon jede Menge. Ein Händler etwa, bot Gemüseschäler feil – mit Vorwärts- und Rückwärtsgang – wie er eindrucksvoll und offensichtlich überzeugend präsentierte.

i Einen Gemüseschäler "mit Vorwärts- und Rückwärtsgang" erstanden Josefa Probt (von links), Marina und Harald Schütz auf dem Ziebelmarkt in Boppard. Philipp Lauer

Er fand seine Abnehmer und klärte nebenbei zu einer Frage auf, die sich womöglich schon so mancher Marktgänger gestellt hat: Was machen die Händler bloß mit dem beeindruckend schnell geschälten und geraspelten Gemüse, das im Lauf eines Markttages anfällt? In seinem Fall bekommen es die Hühner.

Wenige Meter weiter waren am Stand von „Green Art“ aus Alkmaar in den Niederlanden Alliumzwiebeln sehr gefragt. Romy Wagner aus Breitscheid war auf der Suche nach einer Sorte der Knoblauchgewächse mit besonders prächtiger Blüte für ihren Garten. Elke Schulz packte ihr gerne eine Handvoll Zwiebeln in den Korb. Das große Angebot sei jedoch nicht das einzige, was sie am Zwiebelmarkt schätzt. „Es geht mir auch darum, Menschen zu treffen und sich nett zu unterhalten“, sagt Wagner.

i Romy Wagner aus Breitscheid (links) kauft bei Elke Schulz Alliumzwiebeln für ihren Garten. Eine größere Auswahl dieser Knoblauchgewächse mit den markanten Blüten hatte Green Art aus dem niederländischen Alkmaar im Angebot. Philipp Lauer

Neben Haushaltswaren und (Blumen-)Zwiebeln aller Art, Schmuck, Lederwaren und Unterwäsche, wurden bei dem breiten Angebot auch Besucher fündig, die es auf etwas Ausgefalleneres abgesehen hatten – wie zum Beispiel ein Anti-Zahnstein-Mundhygienespray für Hunde.