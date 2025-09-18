Kleines Board, große Stunts Der weltbeste Fingerboarder kommt aus Argenthal 18.09.2025, 12:00 Uhr

i Der 33-jährige Alex Christ aus Argenthal ist der diesjährige Weltmeister im Fingerboarding. Lara Kempf

Sprungtricks sind für geübte Skateboarder ein Leichtes. So auch für Alex Christ aus Argenthal. Sein Brett unterscheidet sich aber von dem anderer Skateboarder: Es ist deutlich kleiner. Sein damit erzielter Erfolg ist jedoch umso größer.

Es ist nur wenige Zentimer lang, vereint aber Tausende Skateboard-Enthusiasten auf der ganzen Welt: das Fingerboard. Einer dieser Enthusiasten ist Alex Christ aus Argenthal. Bereits seit 17 Jahren ist er Teil der Miniatur-Skateboard-Szene. Nun hat er seinen bisher größten Erfolg erzielt: den Weltmeistertitel im Fingerboarding.







