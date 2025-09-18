Sprungtricks sind für geübte Skateboarder ein Leichtes. So auch für Alex Christ aus Argenthal. Sein Brett unterscheidet sich aber von dem anderer Skateboarder: Es ist deutlich kleiner. Sein damit erzielter Erfolg ist jedoch umso größer.
Es ist nur wenige Zentimer lang, vereint aber Tausende Skateboard-Enthusiasten auf der ganzen Welt: das Fingerboard. Einer dieser Enthusiasten ist Alex Christ aus Argenthal. Bereits seit 17 Jahren ist er Teil der Miniatur-Skateboard-Szene. Nun hat er seinen bisher größten Erfolg erzielt: den Weltmeistertitel im Fingerboarding.