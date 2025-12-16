Sanierung nach Großbrand Der Wasgau-Markt in Rheinböllen hat wieder geöffnet Dieter Diether 16.12.2025, 15:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Bernadette Jourdant, Bezirksleiter Christian Fasan (links) und Marktleiter Artur Khamatshin bewunderten das deutlich ausgeweitete Weinangebot. Die Abteilung wird von einem hauseigenen Sommelier geleitet. Dieter Diether

Der Brand im Rheinböller Wasgau-Markt Mitte Februar war zwar schnell unter Kontrolle, aber der Schaden war dennoch groß. Monatelang wurde das Geschäft saniert. Jetzt können Kunden dort wieder einkaufen. Wir waren bei der Wiedereröffnung dabei.

Ein Schwelbrand im Frühjahr hat dem Wasgau-Frischemarkt in Rheinböllen eine mehrmonatige Zwangsschließung auferlegt. Jetzt freuten sich Bezirksleiter Christian Fasan und Marktleiter Artur Khamatshin mit rund 35 Mitarbeitern des bewährten Stammpersonals, dass der Verkaufsbetrieb in neugestalteten Räumen mit vielfach neuem Mobiliar und einem deutlich ausgeweiteten Warenangebot im Lebensmittelsortiment wieder losgeht.







Artikel teilen

Artikel teilen