Tägliche Live-Konzerte, nächtliches Getrampel und spontane Talkshows. Da ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden plötzlich gar nicht mehr so fern.

Eigenheim oder mieten? Diese Frage stellen sich sicher viele Menschen im Laufe ihres Lebens. Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile, wie ich finde. Die jüngsten Ereignisse haben bei mir jedoch den Wunsch nach den eigenen vier Wänden deutlich verstärkt.

Seit fast zwei Jahren wohne ich in einer gemieteten Wohnung, was auch einige Vorteile hat. Der Haushalt, den ich sauber halten muss, ist nicht sehr groß und auch Gartenarbeit fällt weg. Meinen kleinen Balkon habe ich mit ein paar (pflegeleichten) Pflanzen ausgestattet, sodass sich auch hier die Arbeit in Grenzen hält. Alles in allem kann ich mich über meine Wohnverhältnisse also nicht beschweren. Wäre da nicht das große Mietshaus mit den zahlreichen direkten Nachbarn.

Komme ich nach der Arbeit nach Hause, muss ich mir so gut wie nie Gedanken um das Abendprogramm machen. Meine Nachbarn bieten mir da einige interessante Auswahlmöglichkeiten. Entweder sind es Talkshows, die in gut hörbarer Lautstärke von dem Herrn in der Wohnung über mir durch die Decke schallen oder es sind die Töne einer Übungsstunde mit Cello oder Trompete, die der Wind vom Nachbarn im Westen herüberweht.

Neben der Abendunterhaltung schaffen meine Nachbarn auch Abhilfe, wenn ich einmal nicht schlafen kann. Immer wiederkehrende Geräusche wie ein regelmäßiges Klopfen – ganz so, also würde man einen Nagel in die Wand hauen – oder ein dauerhaftes Auf- und Absteigen im Treppenhaus helfen gegen vier Uhr nachts ganz wunderbar dabei, sich darauf zu konzentrieren und die eigenen Schlafprobleme zu vergessen.

In einer gemieteten Wohnung wird es also definitiv nicht langweilig. Trotzdem klingen die eigenen vier Wände auf Dauer gar nicht so schlecht.