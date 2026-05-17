Volksfest überzeugt auch 2026 Der Simmerner Maimarkt trotzt dem wechselhaften Wetter Marc Schenten 17.05.2026, 16:00 Uhr

i Das große Riesenrad prägt auch in diesem Jahr wieder die Silhouette des Simmerner Maimarkts. Marc Schenten

Blinkende Fahrgeschäfte, Zuckerwatte und dröhnende Musik: Trotz wechselhaftem Wetter zeigte sich der Simmerner Maimarkt am Wochenende von seiner lebhaften Seite. Zwischen Geisterbahn, Autoscooter und Livemusik herrschte beste Volksfeststimmung.

Über dem Schlossplatz hängen dunkle Wolken, der Wind zieht kühl durch die Gassen der Kreisstadt – und trotzdem strömen die Menschen am Samstagabend dicht gedrängt über den Simmerner Maimarkt. Kinder laufen mit Zuckerwatte und Luftballons durch die Menge, Jugendliche drehen ihre Runden im Autoscooter, aus den Lautsprechern der „Schlagerbande“ schallen Partyhits über den Brühlplatz.







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