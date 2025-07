Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises hat einstimmig beschlossen, die Standortkampagne des Regionalrats Wirtschaft (Rewi) namens, Gelobtes Land’ bis 2028 zu verlängern. Die Initiative wird bis 2028 fortgesetzt und der Zuschuss für die 1,5 Projektstellen auf 110.000 Euro (zuvor 90.000 Euro) erhöht, während die Ausgaben für Werbemaßnahmen ausschließlich von den teilnehmenden Unternehmen und Kommunen getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Im Kreistag stellte Projektleiterin Hannah Wagner zunächst den aktuellen Stand zur Kampagne vor, im Anschluss warben Thomas Hähn, ReWi-Vorsitzender, und Achim Kistner, ReWi-Geschäftsführer, um die Zustimmung für die Verlängerung.

2018 ist die Standortkampagne zur Fachkräftesicherung im Kreis angelaufen. Mit Beilagen und Pressearbeit erreicht Gelobtes Land Zielgruppen in gedruckten Medien, mit der Internetseite im Digitalen. Diese ist wie ein „Schaufenster in den Rhein-Hunsrück-Kreis“ gestaltet – und seit diesem Jahr in 16 Sprachen verfügbar. Um Nutzer auf die Internetseite zu locken, arbeitet Gelobtes Land mit gezielten Onlineanzeigen, verschiedenen Netzwerkplattformen und einer App im Digitalen. Zudem ist Gelobtes Land auf verschiedenen Veranstaltungen präsent und organisiert auch eigene Messen wie Jobs im Park, Netzwerktreffen für Gründer und eine Jobmesse für Zugewanderte – in diesem Jahr zum ersten Mal. „Mit rund 800 Besuchern gab es einen großen Andrang, es wurden sehr viele positive Gespräche geführt und es waren sich alle Unternehmen und Partner einig, die Messe nächstes Jahr nochmal stattfinden zu lassen“, sagte Wagner. Neben der Werbung besteht ein Teil der Arbeit auch in der Kooperation mit Hochschulen und Universitäten und bundesweiten Vernetzungstreffen.

„Hinter all diesen Anfragen stehen Menschen, die in der Region ihren Job gefunden haben. All diese Menschen lassen ihre Schaffenskraft in der Region, zahlen hier ihre Steuern und deshalb sind auch die Unternehmen wirklich überzeugt von der Kampagne.“

Hannah Wagner, Projektleiterin Gelobtes Land

Das Alleinstellungsmerkmal und „Herzstück der Kampagne“, sei jedoch die Servicestelle. Während andere Regionen Agenturen die Arbeit machen lassen, hat man bei Gelobtes Land eine Anlaufstelle im Kreis. „Das ist für uns ein Vorteil und das kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet, dass man bei uns anrufen kann, ich ans Telefon gehe und kein Chatbot bin.“ Die Servicestelle vermittelt dann zwischen den Unternehmen und den Bewerbern. Im ersten Halbjahr 2025 habe man bereits 55 Initiativbewerbungen verschickt. „Die Anfragen sind in diesem Jahr gestiegen, was dem größeren Bedarf auf dem Arbeitsmarkt geschuldet ist“, sagte Wagner. „Hinter all diesen Anfragen stehen Menschen, die in der Region ihren Job gefunden haben. All diese Menschen lassen ihre Schaffenskraft in der Region, zahlen hier ihre Steuern und deshalb sind auch die Unternehmen wirklich überzeugt von der Kampagne“, berichtete sie und zeigte eine Collage mit Porträtfotos.

Der Kreis finanziert die 1,5 Gelobtes Land-Projektstellen zum größten Teil, die übrigen Kosten von rund 267.000 Euro deckt das Projekt über Mitgliedsbeiträge der Unternehmen und Kommunen. Mit Abstand der Schwerpunkt der Ausgaben ist das Werbebudget mit alleine Ausgaben von rund 167.000 Euro im Online-Bereich.

„Wir machen Marketing für den Kreis und es gibt allen Grund, darauf stolz zu sein, was wir in den letzten sieben Jahren erreicht haben. Wir können uns durchaus mit Selbstbewusstsein als Gelobtes Land bezeichnen“, sagte Achim Kistner. Viele der Maßnahmen dürften an den Menschen im Kreis vorbeigehen, weil die Zielgruppe eben nicht die Menschen im Kreis seien. „Die Kampagne wird als sehr professionell wahrgenommen. Und wir haben die Unternehmer von Beginn an mit im Boot, mittlerweile 120.“

„Wenn sich 54 Unternehmen an einem Mittwochnachmittag in die Hunsrückhalle stellen bei der Messe für Zugewanderte, oder 30 Unternehmen an einem Samstag bei Jobs im Park, dann um jeden Strohhalm zu packen. Und wenn dann noch Menschen von weit her anreisen, ist das ein Riesenerfolg.“

Thomas Hähn, Vorsitzender des Regionalrats Wirtschaft Rhein-Hunsrück

„Unser Kreis ist in den letzten Jahren viel sichtbarer geworden, das kriegen wir überall gespiegelt. Wenn Firmen wie Goldbeck sich hier ansiedeln, dann nicht nur, weil es hier ein Grundstück gibt, sondern weil sie eine Perspektive haben. Das Gold, was jedes Unternehmen braucht, sind Mitarbeiter“, sagte Thomas Hähn. Deswegen sei es so wichtig gewesen, die Kampagne zu starten. Und man müsse sie wegen der Situation der Wirtschaft im Land fortsetzen. „Wir befinden uns in der größten Wirtschaftskrise seit der Wiedervereinigung. Die Industrie setzt massenhaft Mitarbeiter frei.“ Man bekomme es nicht mit, weil die Leute direkt aufgesogen werden und die Arbeitslosenzahl nicht ansteigt. Wenn die Krise endet und die Unternehmen wieder auf Volllast gehen, werden Mitarbeiter gesucht und Aufträge gehen im Zweifel verloren, wenn sie nicht abgearbeitet werden können. Das sei eine große Gefahr. „Wenn sich 54 Unternehmen an einem Mittwochnachmittag in die Hunsrückhalle stellen bei der Messe für Zugewanderte, oder 30 Unternehmen an einem Samstag bei Jobs im Park, dann um jeden Strohhalm zu packen. Und wenn dann noch Menschen von weit her anreisen, ist das ein Riesenerfolg.“

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des Kreistages und werden die Initiative, wie schon in den letzten Jahren, kontinuierlich weiterentwickeln und für unseren tollen Landkreis werben“, so Hannah Wagner. Mit dieser Entscheidung setze der Rhein-Hunsrück-Kreis ein klares Signal für seine nachhaltige Strategie zur Fachkräftesicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts.