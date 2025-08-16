Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten – außer es ist DFB-Pokal. Dann kann es auch mal etwas länger dauern. Das bietet Zeit genug für die eine oder andere Fußballfloskel.

Sie kennen das: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und der nächste Gegner ist immer der schwerste. Natürlich geht es um Fußball. Endlich rollt der Ball wieder, wie schon mein Kollege Andreas Nitsch an dieser Stelle kürzlich freudig feststellte.

Jedenfalls: Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des DFB-Pokals – was eine Steilvorlage ist, um gleich noch zwei weitere Fußballfloskeln aufs Feld zu führen: den Ausspruch „kleines Stadion, große Emotionen“ und das Bild vom Wettstreit „David gegen Goliath“.

Denn oft genug treten in dieser ersten Pokalrunde ja unterklassige Vereine gegen Profiteams an. Und oft genug haben diese Spiele den erwartbaren Ausgang: Die Profis kommen eine Runde weiter. Oft genug schießt Geld eben doch Tore.

Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, denn der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die Älteren erinnern sich sicher noch an das legendäre 1:0 des Regionalligisten TSV Vestenbergsgreuth gegen den großen FC Bayern München vor fast genau 21 Jahren, am 14. August 1994. Im Pokal ist alles möglich!

Zweimal dicht dran am Einzug in den DFB-Pokal waren zuletzt auch die Kicker vom FC Karbach, die sich inzwischen mit ihren Kollegen vom TSV Emmelshausen zusammengetan haben. Natürlich muss man von Spiel zu Spiel schauen, aber wer weiß? Vielleicht können sie sich am Ende der Saison für ihre Arbeit belohnen.