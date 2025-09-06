Sonne, Mond und Sterne leuchten am Himmelszelt. Immer? Eigentlich ja. Nur der Mond versteckt sich an diesem Sonntag für ein paar Stunden.

„Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht.“ So beginnt der Song „Mann im Mond“ der Prinzen, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Wissenschaftlich betrachtet ist die Zeile natürlich ziemlicher Unsinn, aber sei’s drum. Entscheidend ist, dass der Mann im Mond an diesem Sonntagabend das Licht zwischendurch einfach mal wegdimmt.

„Totale Mondfinsternis“ lautet das Stichwort, und auch bei uns in Deutschland bleibt das Mondlicht eine Zeit lang aus. Los geht’s gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.30 Uhr beginnt dann die Totalität, die bis etwa 20.55 Uhr dauert. Gegen 22 Uhr leuchtet unsere Himmelslaterne dann wieder wie gewohnt, damit wir alle etwas sehen können.

Was wir leider nicht sehen können, ist der Beginn der Mondfinsternis. Im Rhein-Hunsrück-Kreis geht der Mond nämlich erst um kurz vor 20 Uhr auf. Da ist das Licht schon komplett runtergedimmt.

Einen Blick gen Himmel werde ich mir aber trotzdem nicht entgehen lassen. Die nächste totale Mondfinsternis in Deutschland gibt’s nämlich erst am 31. Dezember 2028 – wenn es sich der Mann im Mond bis dahin nicht noch anders überlegt.