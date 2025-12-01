Neuer Schulleiter im Gespräch Der IGS Emmelshausen steht erneut großer Ansturm bevor Philipp Lauer 01.12.2025, 18:00 Uhr

i Matthias Wagner ist seit dem Schuljahr 2025/26 kommissarischer Schulleiter der IGS Emmelshausen. Philipp Lauer

Für das nächste Schuljahr rechnet der kommissarische Schulleiter Matthias Wagner erneut mit einem großen Ansturm auf die IGS Emmelshausen. Das sei erfreulich, andererseits tut es ihm und den Kollegen für jeden Schüler leid, dem sie absagen müssen.

Nach dem großen Ansturm auf die IGS Emmelshausen für das laufende Schuljahr deutet sich auch für das kommende Schuljahr 2026/27 an, dass sich mehr Schüler anmelden werden, als die Schule aufnehmen kann. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet Matthias Wagner, der neue kommissarische Schulleiter, wie man sich im Kollegium die große Nachfrage erklärt und wie man sich nach den Schwierigkeiten beim zurückliegenden Anmeldeverfahren auf die ...







Artikel teilen

Artikel teilen