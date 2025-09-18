Rhein-Hunsrück – die Kolumne Der Hunsrück: Von der Ostsee bis nach Franken präsent 18.09.2025, 07:30 Uhr

i Kurort an der Lahn und Stadt im Hunsrück gesucht! Und das im Coburger Tageblatt. Charlotte Krämer-Schick

Wie viele Oberfranken wohl „Doktor Google“ fragen mussten bei der Suche nach einer Stadt im Hunsrück? Und wie viele Hunsrücker müssten wohl nach einer Stadt in Oberfranken googeln? Hier wie da lohnt sich ein Besuch. Ganz sicher.

So als „Zeitungsmensch“ ist für mich völlig klar: Wenn ich irgendwo anders bin im deutschsprachigen Raum, kaufe ich mir die Tageszeitung der jeweiligen Region. Manchmal auch mehrere. Schließlich will ich wissen, was die Kollegen so treiben und was sie umtreibt.







