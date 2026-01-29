Grau, dunkel, einfach trüb: Der Winter hält uns weiterhin fest im Griff. Eisige Temperaturen zwingen zum Drinnenbleiben – Zeit also für Gemütlichkeit. Am besten durch Geschichten.
Lesezeit 1 Minute
So grau und trüb es dieser Tage ist, desto schneller verfalle auch ich dem Winterblues. Die Tage verbringe ich öfter im Schlafanzug, unter der Decke – und weil es ohnehin kaum richtig hell wird, bleibt das Licht manchmal gleich aus.Die beste Lösung mitten im Winter ist für mich deshalb einfach: Gemütlichkeit.