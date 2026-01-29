Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Der Hunsrück fürs Wohnzimmer
Symbolbild: Mehr als die Hälfte der Deutschen klagen laut DAK Gesundheit zumindest gelegentlich über Winterblues. Dazu gehören Energielosigkeit, Lustlosigkeit und ein erhöhtes Schlafbedürfnis.
Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Grau, dunkel, einfach trüb: Der Winter hält uns weiterhin fest im Griff. Eisige Temperaturen zwingen zum Drinnenbleiben – Zeit also für Gemütlichkeit. Am besten durch Geschichten. 

So grau und trüb es dieser Tage ist, desto schneller verfalle auch ich dem Winterblues. Die Tage verbringe ich öfter im Schlafanzug, unter der Decke – und weil es ohnehin kaum richtig hell wird, bleibt das Licht manchmal gleich aus.Die beste Lösung mitten im Winter ist für mich deshalb einfach: Gemütlichkeit.

