Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Der Herbst malt doch die schönsten Bilder Charlotte Krämer-Schick 07.10.2026, 07:30 Uhr

i Wie kleine Perlen sitzen die Tautropfen auf den Spinnenweben. Wahre Kunstwerke zeichnet da die Natur. Charlotte Krämer-Schick

Wenn der Nebel tief im Mittelrheintal hängt und sich die Sonne auf den Höhen Bahn bricht, malt die Natur doch die schönsten Kunstwerke. Auch beim genauen Hinsehen gibt es so einiges Schönes zu entdecken!

So sehr ich den Sommer mag, mit seiner Wärme und seinem gleißenden Sonnenlicht, so sehr bin ich nun froh, dass er vorüber ist. Auch wenn die Temperaturen tagsüber noch nicht so richtig kühl sind – es ist ein wahrhaft goldener Oktober –, in den Morgenstunden ist es nun doch so richtig herbstlich.







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