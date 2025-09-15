Noch ist er der Vogel des Jahres: der Hausrotschwanz. Doch seine Amtszeit geht zu Ende. Fünf gefiederte Freunde bewerben sich um die Nachfolge.

Für den Hausrotschwanz läuft die Zeit so langsam ab. Bis Ende des Jahres amtiert er noch als Vogel des Jahres. Doch fünf potenzielle Nachfolger stehen schon bereit: Die Wahl zum Vogel des Jahres 2026, die vom Naturschutzbund (Nabu) und dem bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) organisiert wird, hat begonnen. Bis zum 9. Oktober, 11 Uhr, können Vogelfreunde online unter www.vogeldesjahres.de abstimmen.

Im vergangenen Jahr konnte sich der Hausrotschwanz knapp gegen die Waldohreule durchsetzen. Die stellt sich nun erneut zur Wahl. Ob es zum Titel reicht? Die Konkurrenz ist jedenfalls groß. Ebenfalls aus dem Eulenlager kommt die Schleiereule. Außerdem wollen das Rebhuhn, der Zwergtaucher und die Amsel Vogel des Jahres werden.

Mit der Wahl möchten Nabu und LBV auf wichtige Naturschutzthemen aufmerksam machen. Jeder Vogel steht stellvertretend für einen bestimmten Aspekt. „Felder voller Leben“ fordert etwa das Rebhuhn, während der Zwergtaucher „Tauchen statt trockenlegen“ zu seinem Slogan erkoren hat.

Am Ende spielen sicher noch andere Aspekte eine Rolle, zum Beispiel wie niedlich so ein Vogel ist. Oder der Gesang. In meinem Garten sitzt hin und wieder eine Amsel auf der Spitze eines Nadelbaums und zwitschert, was das Zeug hält – wie ein König, der zu seinem Volk spricht. Meine Stimme gehört dem Amselkönig.