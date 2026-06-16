Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Der Grand Canyon vor der Haustür Annalena Bischoff 16.06.2026, 07:30 Uhr

i Dieser rauschende Wasserfall liegt an der Traumschleife Baybachklamm im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dominik Ketz

Es müssen nicht immer ferne Reiseziele sein: Auch der Rhein-Hunsrück-Kreis hält beeindruckende Ausblicke und abenteuerliche Wanderungen bereit. Warum gerade Naturerlebnisse unsere Kolumnistin begeistern.

Starke Gefälle, Panoramablicke und Natur pur: Mitten im Rhein-Hunsrück-Kreis wartet mit der Traumschleife Baybachklamm ein Wanderweg, der seinem Namen alle Ehre macht. Knapp elf Kilometer führt der Rundweg über schmale Pfade, vorbei an moosbewachsenen Felsen und durch dichte Waldabschnitte.







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