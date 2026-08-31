Per Zug zum Airport? Der Flughafen Hahn und die Hunsrückquerbahn Johannes Kirsch 31.08.2026, 16:30 Uhr

i Wann immer über eine Reaktivierung der Hunsrückquerbahn diskutiert wurde, spielte der Flughafen Hahn eine wichtige Rolle. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wer braucht schon eine Bahnstrecke, wenn man einen Flughafen hat? Während am Hahn Millionen von Fluggästen abgefertigt werden, fahren auf der Hunsrückquerbahn keine Züge. Dabei spielt der Airport bei der Sanierung der Bahntrasse eine wichtige Rolle.

Als ländlich geprägte und eher dünn besiedelte Region einen Flughafen zu haben, darf sicherlich als Besonderheit des Hunsrücks gelten. Dass mit den Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen, Kastellaun und Kirchberg der Großteil des Rhein-Hunsrück-Kreises nicht (mehr) ans Eisenbahnnetz angeschlossen ist, ist allerdings auch etwas Besonderes – zumal mit Simmern selbst die Kreisstadt nicht per Zug zu erreichen ist.







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