Der Falter, der Ameisen etwas vorgaukelt 

Er ist eher klein, und mit seinen zimtbraunen Flügeln wirkt er ziemlich unscheinbar: der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Doch ein genauer Blick auf den Tagfalter lohnt sich allemal. Jetzt hat er sogar einen Titel gewonnen.
Das neue Jahr hat noch nicht begonnen, und trotzdem stehen die ersten Sieger für 2026 bereits fest. Ein Dank dafür gebührt dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und seiner nordrhein-westfälischen Umweltstiftung. Sie haben schon jetzt den Schmetterling des Jahres 2026 gekürt.