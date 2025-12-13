Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Der Falter, der Ameisen etwas vorgaukelt 
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist der Schmetterling des Jahres 2026.
picture alliance/dpa/BUND/Tim Laussmann. picture alliance/dpa/BUND

Er ist eher klein, und mit seinen zimtbraunen Flügeln wirkt er ziemlich unscheinbar: der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Doch ein genauer Blick auf den Tagfalter lohnt sich allemal. Jetzt hat er sogar einen Titel gewonnen.

Lesezeit 1 Minute
Das neue Jahr hat noch nicht begonnen, und trotzdem stehen die ersten Sieger für 2026 bereits fest. Ein Dank dafür gebührt dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und seiner nordrhein-westfälischen Umweltstiftung. Sie haben schon jetzt den Schmetterling des Jahres 2026 gekürt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung