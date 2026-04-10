Tankmotorschiff rammte Anleger Der Fährbetrieb in Boppard bleibt weiterhin eingestellt Annalena Bischoff 10.04.2026, 14:00 Uhr

i Ein Tankmotorschiff rammte am Donnerstag, 19. März, den Fähranleger in Boppard. Annalena Bischoff

Pendler müssen weiterhin Geduld zeigen: Noch immer fährt keine Fähre von Boppard über den Rhein nach Filsen. Ein Tankschiff rammte vor drei Wochen den Fähranleger und hinterließ Schäden. Wie es nun weitergeht.

Betonbrüche, Schutt und verbogenes Geländer – Drei Wochen nach dem Schiffsunfall liegt der Fähranleger in Boppard noch immer in Trümmern. Der Fährbetrieb, der Autos normalerweise nach Filsen bringt, ruht weiterhin, und die Stadt kann derzeit nicht sagen, wann die Fähre wieder eingesetzt werden kann.







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