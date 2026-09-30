Wiesn-Stimmung am Hahn Der Countdown zum 43. Hunsrücker Oktoberfest läuft Annalena Bischoff 30.09.2026, 18:00 Uhr

i Am Freitag, 2. Oktober, startet das 43. Hunsrücker Oktoberfest mit dem traditionellen Fassanstich. Den hat in den vergangenen Jahren immer Gordon Schnieder (links) übernommen. Gernot Weirich. Gernot Weirich Fotomania

Dirndl, Lederhosen, Livemusik und frisch gezapftes Bier: Am Flughafen Hahn wird ab Freitag bis zum 7. November wieder beim Hunsrücker Oktoberfest gefeiert. Festwirt Sebastian Bodensteiner spricht über den besonderen Charme des Festes.

„O’zapft is!“ heißt es ab dem kommenden Wochenende sechs Wochen lang am Flughafen Hahn. Aus einem riesigen Gerüst entsteht durch viele Hände das fertige Festzelt – ein Ort zum Schunkeln und Mitsingen, für Trachten und Bierkrüge. Festwirt Sebastian Bodensteiner freut sich schon auf die anstehende Wiesn-Zeit im Hunsrück, wie er unserer Zeitung im Interview verrät.







Artikel teilen

Artikel teilen