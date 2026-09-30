Dirndl, Lederhosen, Livemusik und frisch gezapftes Bier: Am Flughafen Hahn wird ab Freitag bis zum 7. November wieder beim Hunsrücker Oktoberfest gefeiert. Festwirt Sebastian Bodensteiner spricht über den besonderen Charme des Festes.
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„O’zapft is!“ heißt es ab dem kommenden Wochenende sechs Wochen lang am Flughafen Hahn. Aus einem riesigen Gerüst entsteht durch viele Hände das fertige Festzelt – ein Ort zum Schunkeln und Mitsingen, für Trachten und Bierkrüge. Festwirt Sebastian Bodensteiner freut sich schon auf die anstehende Wiesn-Zeit im Hunsrück, wie er unserer Zeitung im Interview verrät.