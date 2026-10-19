Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Der „Black Monday“ war vor exakt 39 Jahren
Der Börsencrash vom 19. Oktober 1987 gilt bis heute als einer der schwärzesten Tage auf dem Parkett. Zugegeben: DAX und andere d
Der Börsencrash vom 19. Oktober 1987 gilt bis heute als einer der schwärzesten Tage auf dem Parkett. Zugegeben: DAX und andere deutsche Indizes gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Arne Dedert/dpa

Der 19. Oktober 1987 war ebenfalls ein Montag. An diesem Tag brachen die Börsenkurse ein. Die Vorzeichen waren ähnlich wie nun im Oktober 2026. Warum unser Autor dieses Ereignis mit dem Tag der Offenen Tür der Rhein-Zeitung verbindet.

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Am vergangenen Freitag erlebten Hunderte Besucher beim Tag der Offenen Tür unserer Zeitung in Koblenz bei passendem Wetter – der „Goldene Oktober“ lässt grüßen – so einiges. Vonseiten der Redaktion gab es etwa ein „Titelseiten-Hitster“, bei dem Interessierte sieben vorbereitete Titelseiten der vergangenen 80 Jahre chronologisch in die richtige Reihenfolge bringen mussten.
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