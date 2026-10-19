Der 19. Oktober 1987 war ebenfalls ein Montag. An diesem Tag brachen die Börsenkurse ein. Die Vorzeichen waren ähnlich wie nun im Oktober 2026. Warum unser Autor dieses Ereignis mit dem Tag der Offenen Tür der Rhein-Zeitung verbindet.
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Am vergangenen Freitag erlebten Hunderte Besucher beim Tag der Offenen Tür unserer Zeitung in Koblenz bei passendem Wetter – der „Goldene Oktober“ lässt grüßen – so einiges. Vonseiten der Redaktion gab es etwa ein „Titelseiten-Hitster“, bei dem Interessierte sieben vorbereitete Titelseiten der vergangenen 80 Jahre chronologisch in die richtige Reihenfolge bringen mussten.