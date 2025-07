Was für eine tolle Ehre für das Günderodehaus, die Auszeichnung als Schatz europäischer Filmkultur. Verdient, will ich meinen, steht es doch an einem der schönsten Plätze im Rhein-Hunsrück-Kreis und für ein Meisterwerk der deutschen Filmgeschichte. Dass Matthijs Wouter Knoll, Direktor der Europäischen Filmakademie, „fast versehentlich“ über das Günderodehaus gestolpert ist, war ein Glücksfall. Einer, der zeigt, dass die „Heimat der Heimat“ ihre Hausaufgaben immer noch nicht gemacht hat. Denn nach wie vor fällt es den Drehorten Edgar Reitz’ „Heimat“ schwer, an einem Strang zu ziehen und diese besondere Filmgeschichte für sich zu nutzen.

Das Edgar-Reitz-Filmhaus in Simmern, das kleine Filmhaus in Gehlweiler oder das Café und Kino Heimat in Morbach, sie alle mögen bei den Fans der Filme bekannt sein. Doch wo wurde in Woppenroth das Kriegerdenkmal enthüllt? Oder wo steht der Zwillingsbaum, an dem Hermann sich ins Gras legt, einschläft und Albträume hat? Schilder an diesen Orten mögen auf die „Heimat“ hinweisen, doch wer herausfinden will, wo sie genau sind, der muss sich eine ganze Weile durch Fanseiten im Internet klicken oder Tipps in Foren sammeln. Dabei könnte es so einfach sein, all diese (Heimat-)Schätze, die der Hunsrück zweifelsohne vorzuweisen hat, gemeinsam zu nutzen.

Wie? Der Bergdoktor macht es vor! Wer den Wilden Kaiser besuchen will, stößt auf der Internetseite der Region gleich auf einen Button für Bergdoktor-Fans. Dieser wiederum führt zu einem riesigen touristischen Angebot rund um die beliebte Fernsehserie. Drehorte können besucht, mit dem Rad, per pedes oder mit der Pferdekutsche und bei jahreszeitlich angepassten Veranstaltungen entdeckt werden, bei geführten Touren erfahren die Fans Hintergründe und Anekdoten. Sogar Treffen mit den Schauspielern sind im Rahmen von Fantagen möglich. Daran sollten sich die Akteure hier unbedingt ein Beispiel nehmen.