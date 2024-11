Musik in Synagogen Der authentische Klang jüdischer Musik in Laufersweiler Werner Dupuis 12.11.2024, 10:55 Uhr

i Der israelische Geiger Roi Shiloah gastierte in der Reihe "Musik in Synagogen" der Villa Musica in der ehemaligen Synagoge in Laufersweiler. Werner Dupuis

In der Reihe „Musik in Synagogen“ der Villa Musica gastierte der israelische Geiger Roi Shiloah mit weiteren Musikern in der ehemaligen Synagoge in Laufersweiler.

In der Reihe „Musik in Synagogen“ macht die Villa Musica rund um den Gedenktag anlässlich der Pogromnacht auch immer Station in der ehemaligen Synagoge in Laufersweiler. Von Freunden der Kammermusik geschätzt wird die hohe Qualität der Musiker und die besondere Stimmung an dieser von der Geschichte geprägten Spielstätte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen