Themen des 25. Simmerner Stadtgesprächs am Freitag, 4. August, um 19 Uhr im Pro-Winzkino sind eine Analyse der aktuellen politischen Situation im Zuge des Ukrainekrieges, Putins Mythos, seine falschen Versprechungen und die Nato-Osterweiterung. Der Referent Ignaz Lozo war TV-Korrespondent in Moskau und ist Autor zahlreicher ZDF-Dokumentationen zu Osteuropa und zur deutschen Wiedervereinigung. Er ist auch Autor der Biografie „Gorbatschow. Der Weltveränderer“. Darin analysiert er die Hintergründe für den Untergang der Sowjetunion.

In seinem Vortrag mit anschließender Diskussion bietet Lozo Einblicke in die komplexen historischen und politischen Zusammenhänge von 1990 bis in die heutige Zeit und beleuchtet die Hintergründe des Vorwurfs, der Westen habe Russland durch die Nato-Osterweiterung getäuscht. Lozo analysiert den Mythos Putin und seine Rolle in der aktuellen russischen Politik. Der Eintritt zum Simmerner Stadtgespräch beträgt 10 Euro.