Neues Restaurant in Simmern Den Geschmack Äthiopiens kennenlernen Werner Dupuis 31.01.2025, 10:00 Uhr

i Nach dem Essen wird in der äthiopischen Küche Kaffee gereicht, der traditionell frisch geröstet wird und in einer besonderen Kanne, der Jabana, ausgeschenkt wird. Es gibt aber auch Tee aus dem äthiopischen Hochland im Restaurant Temesgen, das Ermias Tadesse Besha in der Simmerner Oberstraße eröffnet. Werner Dupuis

Berbere, Mitmita oder Injera sind nur einige der Speisen, die Gäste im „Temesgen“ probieren können. In der Simmerner Oberstraße bietet Ermias Tadesse Besha Speisen aus seiner Heimat Äthiopien an. Auch eritreische Genüsse können Gäste kennenlernen.

Was sind Berbere, Mitmita, Injera oder Kebe? Nach einem Besuch im Restaurant „Temesgen“, das am Samstag, 1. Februar, in der Simmerner Fußgängerzone eröffnet, werden diese Begriffe keine Fremdwörter mehr für die Gäste sein. Der aus Äthiopien stammende Restaurantbesitzer Ermias Tadesse Besha serviert seinen Gästen authentische Speisen aus seiner ostafrikanischen Heimat.

