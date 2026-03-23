Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Den alten Lego-Wagen mal abstauben
Das letzte Stück meiner Lego-Sammlung: Ein selbst gestalteter futuristischer Rennwagen
Das letzte Stück meiner Lego-Sammlung: Ein selbst gestalteter futuristischer Rennwagen
Daniel Rühle

Lego: Eines der Steckenpferde meiner Kindheit. Passenderweise fand nun in Kirchberg die dritte Hunsrücker Steinewelt statt. Zwar war ich nicht dort, aber in den Schrank griff ich dennoch und begutachtete meinen Rennwagen anno 2006.

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Am Wochenende fand die dritte Hunsrücker Steinewelt statt. Lego-Enthusiasten aus dem ganzen Land strömten dazu nach Kirchberg. Das brachte mich dazu, mal meine mittlerweile eher zusammengeschrumpfte Lego-Sammlung herauszukramen. Viel Material liegt noch bei meinen Eltern auf dem Dachboden oder in ungenutzten Zimmern, in den vergangenen Jahren zumeist von meinem Neffen genutzt.

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