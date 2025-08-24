Ein breites Bündnis hat auf dem Schloßplatz in Simmern am Samstag, 23. August, für Demokratie und Vielfalt demonstriert und wesentlich mehr Menschen mobilisiert als der AfD-Infostand, zu dem der Bundestagsabgeordnete Jörg Zirwes eingeladen hatte.

Am Schloßplatz malen Kinder mit Straßenkreide und pusten Seifenblasen, es gibt Musik zum Mitsingen, Redebeiträge, Austausch, bunte Fahnen und Transparente, Informationsangebote sowie Kaffee und Kuchen am „Demokra-Tisch“: Rund 150 Menschen ganz verschiedenen Alters haben sich am Samstagmittag an einer Kundgebung für Demokratie und Vielfalt und gegen rechts beteiligt, um ihre Haltung zu zeigen und ein Zeichen zu setzen. Anlass war ein Infostand der AfD – der Einladung des AfD-Bundestagsabgeordneten Jörg Zirwes in die Kreisstadt hierzu folgte derweil nur eine überschaubare Anzahl an Besuchern.

i Lina Martin, 16 Jahre alt, aus Simmern eröffnete mit ihrem Redebeitrag die Kundgebung gegen rechts auf dem Schloßplatz in Simmern. Philipp Lauer

Die 16-jährige Lina Martin aus Simmern eröffnete die Kundgebung mit einem Redebeitrag. „Wer heute hier ist, macht etwas, das seltener geworden ist: Wir sagen heute, dass wir uns das nicht länger gefallen lassen wollen, dass die AfD vor allem im ländlichen Raum blanken Hass und Rassismus schürt“, sagte Martin. Dagegen helfe es nicht, wenn sich andere Parteien bei den Wählern mit immer rechteren Positionen anbiedern, das verdeutlichen die Wahlergebnisse. „Dass heute so viele Menschen hier sind, zeigt mir, ich bin mit meiner Meinung nicht allein.“

i Ronny Müller sprach sich für die "Eltern gegen rechts" auf der Kundgebung in Simmern aus "für den Hunsrück als einen Ort, an dem Vielfalt willkommen ist und an dem es normal ist, laut zu sein, wenn Unrecht geschieht". Philipp Lauer

„Wir sind viele Leute, und wir sind nicht nur gegen, sondern auch für etwas da heute“, sagte Ronny Müller von den „Eltern gegen rechts“ Hunsrück, der die Kundgebung angemeldet hatte. „Für Demokratie, für Zusammenhalt, für das, was uns verbindet. Wir sind viele, auch wenn es manchmal schwerfällt, das zu sehen.“ Er sprach sich dafür aus, zusammenzuhalten, sich gegenseitig den Rücken zu stärken und aufzustehen: „Für den Hunsrück als einen Ort, an dem Vielfalt willkommen ist, an dem junge Menschen gern bleiben und so sein können, wie sie wollen, an dem alle Menschen, alle Familien sich sicher fühlen, egal, wo sie herkommen, und an dem es normal ist, laut zu sein, wenn Unrecht geschieht.“

i Monja Roepke vom Demokratischen Netzwerk Hunsrück-Hochwald rief dazu auf, gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. Philipp Lauer

Für das Demokratische Netzwerk Hunsrück-Hochwald rüttelte die Vorsitzende Monja Roepke mit eindrücklichen Worten wach. „Demokratie bedeutet nicht, jede Position als gleichwertig zu betrachten. Eine Position, die die Menschenwürde infrage stellt, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung ausgrenzt, ist keine legitime demokratische Position“, sagte Roepke. Faschismus beginne nicht mit einem „großen Knall“, sondern schleiche sich langsam ein und verschiebt Grenzen des sagbaren. Dagegen müsse man Haltung zeigen und widersprechen, sich für eine vielfältige, offene und solidarische Gesellschaft einsetzen. „Diese Gesellschaft hat aus der Geschichte gelernt und weiß: Nur ein bisschen Nazi gibt’s nicht. Lasst uns gemeinsam für diese Gesellschaft kämpfen und die Demokratie verteidigen.“

i Okka Senst richtete einige Worte an die Teilnehmer der Kundgebung auf dem Schloßplatz in Simmern. Philipp Lauer

Okka Senst vom Café International Büchenbeuren berichtete von einem Gespräch mit einem Bekannten. Sie fahre nach Simmern, um etwas für die Demokratie zu tun. „Warum?“, habe der Bekannte gefragt, den sie für einen gebildeten Menschen halte, der sicher nicht rechts wähle. Ihm sei nicht bewusst gewesen, wie viele Menschen auch im Kreis die AfD gewählt haben. Das habe ihr gezeigt: „Wir müssen mehr aus unserer Blase herauskommen, mischt euch unters Volk. Es ist vielen wirklich nicht bewusst, dass die Nazis 1933 durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind und wie kurz bevor wir heute davorstehen.“

i Vor dem eingerüsteten Simmerner Schloß beteiligten sich am Samstag rund 150 Menschen an einer Kundgebung. Unter anderem sang der Attac-Projektchor gemeinsam mit den Teilnehmern. Philipp Lauer

Zwischen Kundgebung und AfD-Stand hatte sich eine weitere Gruppe postiert, die seit vergangenem Jahr häufiger ähnliche Veranstaltungen flankierte, politisch aber nicht klar einzuordnen ist.

Die nächste Kundgebung aus gleichem Anlass ist für Samstag, 30. August, von 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Kastellaun angekündigt.

Die Organisatoren der Kundgebung

Zur Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis aus der Gruppe Eltern gegen rechts Hunsrück, Attac, Demokratisches Netzwerk Hunsrück-Hochwald, Omas gegen rechts Simmern/ Hunsrück, Café International Büchenbeuren, Queer Hunsrück, Die Linke Bezirksverband Bad Kreuznach, Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Hunsrück, der SPD-Ortsverein der VG Kastellaun, Syrienhilfe Vorderhunsrück und die IG Metall Bad Kreuznach.