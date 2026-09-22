Arbeitskampf in Simmern Demo bei Boge: Mutterkonzern soll investieren Dieter Diether 22.09.2026, 12:39 Uhr

i Der IG-Metall-Arbeitskampfexperte Uwe Zabel war aus Frankfurt zur Demo bei Boge in Simmern angereist. Dieter Diether

Bei Boge in Simmern soll investiert werden – eigentlich. Doch bislang wurde diese Vereinbarung aus dem vor zwei Jahren geschlossenen Tarifvertrag nicht umgesetzt. Jetzt folgten die Beschäftigten einem Aufruf der IG Metall und haben demonstriert.

Bundesweit hat es am Montag, 21. September, in Betrieben der Automobil- und Zuliefererindustrie Aktionen gegeben. Auch bei der Boge Elastmetall GmbH am Standort Simmern zeigten die Beschäftigten Flagge und demonstrierten vor den Toren ihres Unternehmens.







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