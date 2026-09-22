Bei Boge in Simmern soll investiert werden – eigentlich. Doch bislang wurde diese Vereinbarung aus dem vor zwei Jahren geschlossenen Tarifvertrag nicht umgesetzt. Jetzt folgten die Beschäftigten einem Aufruf der IG Metall und haben demonstriert.
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Bundesweit hat es am Montag, 21. September, in Betrieben der Automobil- und Zuliefererindustrie Aktionen gegeben. Auch bei der Boge Elastmetall GmbH am Standort Simmern zeigten die Beschäftigten Flagge und demonstrierten vor den Toren ihres Unternehmens.