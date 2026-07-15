Ehemaliges Rhein-Hotel Deckeneinsturz in Bad Salzig: So lief der THW-Einsatz Hilko Röttgers 15.07.2026, 10:00 Uhr

i Lagebesprechung nach dem Deckeneinsturz im ehemaligen Rhein-Hotel in Bad Salzig zwischen der Feuerwehr und dem THW Baufachberater in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli. Christian Orth/THW Simmern

Eingestürzte Decken, eine möglicherweise kritische Bausubstanz und die Frage, ob es Opfer gibt: Ein Einsatz am ehemaligen Rhein-Hotel in Bad Salzig hat die Rettungskräfte kürzlich vor Herausforderungen gestellt. Der THW-Ortsbeauftragte erzählt davon.

Am späten Abend des 7. Juli stürzen im ehemaligen Rhein-Hotel Bad Salzig zwei Geschossdecken ein. Die Rettungskräfte sind schnell am Einsatzort – darunter auch das Technische Hilfswerk (THW) aus Simmern. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert dessen Ortsbeauftragter Christian Orth, wie der Einsatz abgelaufen ist.







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