Nachbarn alarmieren Polizei
Decken im ehemaligen Rhein-Hotel Bad Salzig eingestürzt
Im ehemaligen Rhein-Hotel in Bad Salzig sind einige Geschossdecken eingestürzt.
Im ehemaligen Rhein-Hotel in Bad Salzig sind einige Geschossdecken eingestürzt.
Annalena Bischoff

Ein lauter Krach schreckt die Anwohner des ehemaligen Rhein-Hotels in Boppard-Bad Salzig am Dienstagabend, 7. Juli, auf. Für die alarmierten Rettungskräfte beginnt ein stundenlanger Einsatz.

Lesezeit 1 Minute
Seine besten Zeiten hat das ehemalige Rhein-Hotel in Boppard-Bad Salzig schon länger hinter sich. Nun sind am späten Dienstagabend, 7. Juli, in dem leer stehenden Gebäude mehrere Geschossdecken eingestürzt.Gegen 22.15 Uhr gingen bei der Polizei Boppard telefonisch Hinweise auf einen möglichen Teileinsturz des ehemaligen Rhein-Hotels ein.
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