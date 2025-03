In der Debatte nach den tödlichen Angriffen in Aschaffenburg und München seien psychisch kranke Menschen stigmatisiert und unmögliche Forderungen gestellt worden. Darauf will Stefan Feld von Bethesda-St. Martin in Boppard aufmerksam machen.

Mit großer Sorge blickt Stefan Feld von der Stiftung Bethesda St. Martin in Boppard darauf, welche Wortwahl die Debatte nach den tödlichen Angriffen zuletzt in Aschaffenburg und München bestimmte. Welche Forderungen in diesem Zusammenhang etwa nach einer Registrierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen selbst Vertreter demokratischer Parteien stellten, erschreckt ihn.

„Nach der Nazi-Zeit und mit der nachfolgenden Aufarbeitung, der Psychiatrie-Enquête und weiteren Reformen in der Psychiatrie, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir wieder solche politischen Debatten in Deutschland führen würden. Das hatten wir schon mal und deshalb sind wir in der Psychiatrie Tätigen aufgefordert, laut zu werden“, sagt der Geschäftsführer der Bethesda-St. Martin und des Inklusionsunternehmens Best.

„Die Menschen, die hier leben oder in Betreuung sind, sind nicht per se gefährlich. Man darf sie nicht wegsperren und auch nicht registrieren.“

Stefan Feld, Geschäftsführer Bethesda-St. Martin

Bethesda St. Martin betreut 1200 bis 1300 Menschen mit psychischen Erkrankungen im nördlichen Rheinland-Pfalz, überwiegend ambulant, aber auch stationär. Im Rhein-Hunsrück-Kreis betreut Bethesda St. Martin 160 Menschen ambulant, in besonderen Wohnformen 33 Menschen in Kastellaun und 100 im Haus Bethesda in Boppard. 150 Menschen arbeiten in der Rheinwerkstatt in Boppard. „Die Menschen, die hier leben oder in Betreuung sind, sind nicht per se gefährlich. Man darf sie nicht wegsperren und auch nicht registrieren“, macht Feld deutlich.

Er habe mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen. In dieser Zeit habe es immer wieder mal Phasen gegeben, in denen es für psychisch kranke Menschen in der Öffentlichkeit schwieriger war, meist war dies an Vorfälle gekoppelt. Seit einigen Jahren ist Feld Landesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP), die sich für eine humane Versorgung starkmacht. Das präge ihn auch in seiner Arbeit bei Bethesda, das Gespräch mit unserer Zeitung führte er aber in seiner Funktion bei der Stiftung.

„Wenn wir Menschen bewusst oder unbewusst durch soziale Netze fallen lassen, sie in Armut leben, Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, sind das ganz schlechte Rahmenbedingungen. Wenn dann jemand zum Beispiel in einer akuten Krise keine Betreuung erhält, ist die Gefahr für Gewaltbereitschaft höher.“

Stefan Feld, Geschäftsführer Bethesda-St. Martin

„Die Vorfälle sind schlimm. Wenn danach Ängste, die in der Bevölkerung vorhanden sind, geschürt werden und damit gearbeitet wird, leiden darunter psychisch kranke Menschen“, sagt Feld. Es fehle an einer differenzierten Betrachtung, was auch die DGSP und der Angehörigenverband BApK in Stellungnahmen kritisieren (mehr siehe Infokasten). „Wenn wir Menschen bewusst oder unbewusst durch soziale Netze fallen lassen, sie in Armut leben, Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, sind das ganz schlechte Rahmenbedingungen. Wenn dann jemand zum Beispiel in einer akuten Krise keine Betreuung erhält, ist die Gefahr für Gewaltbereitschaft höher“, sagt Feld.

In einem Fact Sheet „Gewaltrisiko und psychische Erkrankung“ stellt die DGSP Informationen bereit. Demnach könne ein „erhöhtes Gewaltrisiko bei Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht vollständig verneint werden“. Aber es werde zum einen „tatsächlich überschätzt“, und andere Merkmale sowie soziale Belastungen hätten größeren Einfluss darauf als die Erkrankung. Und es kann durch Betreuung verringert werden. Feld erwarte nach den „verbalen Ausfällen“ im Wahlkampf, dass man nun betrachtet, welche guten Ansätze es gibt und wo man anknüpfen kann.

„Gemeindepsychiatrische Verbünde sind eine gute Voraussetzung, um eine gute Arbeit zu organisieren. Man kann da näher zusammenrücken und Netze knüpfen, um die Menschen auffangen zu können.“

Stefan Feld, Geschäftsführer Bethesda-St. Martin

So gebe es gute Grundlagen in den Landesgesetzen über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG), etwa in Rheinland-Pfalz. „Das kann man als eine Art Gebrauchsanweisung lesen, welche Strukturen Menschen in Krisen brauchen, welche man also aufbauen muss“, sagt Feld. Man müsse das Gesetz anwenden. Viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz seien „gut unterwegs“, aber in vielen fehle es noch an Verbindlichkeit, sagt Feld – ohne jemandem dabei Vorwürfe zu machen. Im PsychKHG RLP ist auch das Konzept des Gemeindepsychiatrischen Verbundes beschrieben, in dem sich die Erbringer der Hilfeleistungen mit dem Leistungsträger (Kreisverwaltung) zusammenschließen, um verbindliche Strukturen zu schaffen. Solche gebe es bislang noch wenigen Gemeinden in Rheinland-Pfalz.

Für den Rhein-Hunsrück-Kreis thematisierte zuletzt die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) im Beirat für Psychische Gesundheit des Landkreises, es sei eines ihrer Ziele einen solchen Verbund zu fördern und zu gründen. „Gemeindepsychiatrische Verbünde sind eine gute Voraussetzung, um eine gute Arbeit zu organisieren. Man kann da näher zusammenrücken und Netze knüpfen, um die Menschen auffangen zu können“, sagt Feld.

Eine entscheidende Frage jedoch bleibe, wie man Menschen helfen kann, die Hilfe ablehnen. Auch hier sieht er Chancen im Gemeindepsychiatrischen Verbund. Gemeinsam ließe sich ein Krisendienst einrichten. Das sei sehr aufwendig, könne aber helfen, Versorgungslücken zu schließen und in eine Versorgungsverantwortung zu kommen. Dazu müssten weiter „niedrigschwellige Angebote für psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen geschaffen werden, die frühzeitig Unterstützung bieten“, beschreibt der BApK einen weiteren Ansatz.

Verbände sehen Gesellschaft in historischer Verantwortung

Feld sieht wie DGSP und BApK auch, die Gesellschaft in einer historischen Verantwortung. „Die Geschichte der Psychiatrie und Sozialpsychiatrie lehrt uns, welche verheerenden Folgen es hat, wenn gesellschaftliche Vorurteile darüber bestimmen, wer als schützenswert gilt und wer nicht“, zitiert Feld eine Stellungnahme der DGSP. „Die Fortschritte der Sozialpsychiatrie beruhen auf der Erkenntnis, dass psychische Gesundheit untrennbar mit sozialen Bedingungen verknüpft ist“, heißt es darin weiter. An den Bedingungen und den Hilfen müsse man arbeiten, so Feld, auch wenn die Zeichen der Zeit darauf hindeuten, dass das Geld in den nächsten Monaten und Jahren eher anders ausgegeben werden wird.

Informationen und Stellungnahmen der Verbände

„Menschen mit psychischen Erkrankungen werden immer wieder als potenziell gefährlich dargestellt – eine Darstellung, die nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch hochgradig diskriminierend ist“, heißt es von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP). Der Anteil der schwer psychisch erkrankten Menschen liege seit Jahrzehnten stabil bei etwa einem bis zwei Prozent der Bevölkerung, die Zahlen der von ihnen begangenen Straftaten sei auch stabil.

Im Jahr 2019 habe das allgemeine Risiko in Deutschland durch ein Gewaltverbrechen zu sterben bei etwa eins zu 160.000 gelegen. „Im Vergleich dazu ist das Risiko, durch die Gewalttat eines psychisch kranken Menschen zu sterben, mit etwa eins zu 1,5 Millionen deutlich geringer und somit eher unbedeutend“, schreibt die DGSP.“ red

Mehr zu den Stellungnahmen der DGSP und des BApK ist auf deren Internetseiten abzurufen.