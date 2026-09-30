Rhein-Hunsrück – Die Kolumne De Omend is Fackelzuuch in Kerbrich! Charlotte Krämer-Schick 30.09.2026, 07:30 Uhr

i Die Pänz uff däm Foto sinn awäi schun groß un hon vermutlich dies Johr en Fackel in de Hand. Dat Bild is nämisch schun vier Johr alt. Awa et is halt scheen! Archiv Thomas Torkler. Thomas Torkler

Mo war Viehmaad, mo gab’s uff die Nas: De Kerbricher Michelsmaad hot schunn viel erläbt in meh als 850 Johr. Awa manche Sache, die honn sich nit verännert. Un dat is aach gut so!

Der liewe Läit, hot da all schunn die Laterne gebastelt mit de Kinna un de Enkelscha, un hot da die Fackele parat gelät? Noch nit? Dann awäi awa flott, de Omend is Fackelzuuch in Kerbrich!Wat war dat imma uffräschend, wemma dä ganze Wäsch dorch die Stadt gepackt hat mit dä Latern, un dat ohne, dat de Wind die Kerz ousgeblos hat.







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