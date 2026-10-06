Mutig in die Zukunft Dastobi Niederburg macht unter neuer Regie weiter Monika Pradelok 06.10.2026, 12:00 Uhr

i In diesem Jahr geht Dastobi Niederburg ohne seine Gründerin und Regisseurin Marlene Lenz an den Start. Lenz starb im Juni 2025. Ihre Nachfolgerinnen Hannah Kasper und Christina Bröder übernehmen erstmals gemeinsam die Regie. Dabei folgt die Theatergruppe auch einem Versprechen, das sie ihrer Gründerin gegeben hat. Dastobi Niederburg/Elena Muders

Für Dastobi beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel: Nach dem Tod ihrer Gründerin und langjährigen Regisseurin Marlene Lenz steht die Theatergruppe erstmals unter neuer Regie auf der Bühne – und wagt sich mit Edgar Wallace zugleich an einen Krimi.

Das Warten hat ein Ende: Dastobi Niederburg bringt im November nach zwei Jahren wieder ein neues Stück auf die Bühne. Doch diesmal ist vieles anders. Zum ersten Mal seit der Gründung der Theatergruppe im Jahr 1998 entsteht eine Produktion ohne Marlene Lenz.







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