Für Dastobi beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel: Nach dem Tod ihrer Gründerin und langjährigen Regisseurin Marlene Lenz steht die Theatergruppe erstmals unter neuer Regie auf der Bühne – und wagt sich mit Edgar Wallace zugleich an einen Krimi.
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Das Warten hat ein Ende: Dastobi Niederburg bringt im November nach zwei Jahren wieder ein neues Stück auf die Bühne. Doch diesmal ist vieles anders. Zum ersten Mal seit der Gründung der Theatergruppe im Jahr 1998 entsteht eine Produktion ohne Marlene Lenz.