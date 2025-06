Es ist ein mutiger Schritt und einer mit Signalwirkung, der Kauf des Gesundheitszentrums Büchenbeuren durch den Zweckverband Flughafen Hahn. Und er macht mehr denn je deutlich: Die medizinische Versorgung gehört in öffentliche Hand und sollte keinen wirtschaftlichen Interessen unterworfen sein.

Gerade in Zeiten, in denen Krankenhäuser geschlossen werden und die Zahl niedergelassener Ärzte weiter sinkt, birgt der Kauf des Gebäudes in Büchenbeuren die Chance, das Zepter noch fester in die Hand zu nehmen, als es die Kommunen durch Stipendien für Medizinstudenten etwa oder eine finanzielle Anschubhilfe bei Gründung oder Übernahme einer Praxis bereits tun. Der Zweckverband hat als kommunale Familie nun sogar die Möglichkeit, eigens Räume zu schaffen für den Medizinernachwuchs oder für Neuzugänge in der Region – und kann die Mietverhältnisse so gestalten, dass sie attraktiv sind und das auch bleiben. Auch für die bereits ansässigen Ärzte ist der Kauf ein wichtiges Signal: Sie werden zukünftig mit einem verlässlichen Partner zusammenarbeiten und können sich auf Planungssicherheit einstellen.

Das darf den Steuerzahler doch gern ein wenig Geld kosten. Denn eine bessere und sinnvollere Investition in die Zukunft kann es wohl kaum geben.