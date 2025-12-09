Das waren die Herzensprojekte von Alexandra Taetz

Sie war Ideengeberin, Unternehmerin und Mitarbeiterin ebenso wie Ehefrau und Mutter. Außerdem Musherin und Falknerin. Alexandra Taetz hatte einige Herzensprojekte, die sie gemeinsam mit Remo Müller im Tier-Erlebnispark Bell umsetzte.
Es sei noch „vor seiner Zeit“ gewesen, als Alexandra Taetz als Musherin – als Schlittenhundeführerin also – in Finnland gearbeitet hat, erzählt ihr Mann Remo Müller. Da verwundert es nicht, dass es besonders die Huskys waren, die der jungen Frau am Herzen lagen.