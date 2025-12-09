Tier-Erlebnispark Bell Das waren die Herzensprojekte von Alexandra Taetz Charlotte Krämer-Schick 09.12.2025, 17:00 Uhr

i Alexandra Taetz war nicht nur Ehefrau, Mutter und Ideengeberin, sie war auch ausgebildete Falknerin und kümmerte sich um die Greifvögel im Tier-Erlebnispark Bell. Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

Sie war Ideengeberin, Unternehmerin und Mitarbeiterin ebenso wie Ehefrau und Mutter. Außerdem Musherin und Falknerin. Alexandra Taetz hatte einige Herzensprojekte, die sie gemeinsam mit Remo Müller im Tier-Erlebnispark Bell umsetzte.

Es sei noch „vor seiner Zeit“ gewesen, als Alexandra Taetz als Musherin – als Schlittenhundeführerin also – in Finnland gearbeitet hat, erzählt ihr Mann Remo Müller. Da verwundert es nicht, dass es besonders die Huskys waren, die der jungen Frau am Herzen lagen.







Artikel teilen

Artikel teilen