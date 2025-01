Unfälle und hohe Pegel Das verursacht Schnee im Hunsrück und am Mittelrhein 09.01.2025, 16:00 Uhr

i Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz warnt: Am Mittelrhein werden die Wasserstände infolge der Niederschläge voraussichtlich bis Samstag ansteigen. Das Foto stammt aus Braubach. Mira Zwick

Die Polizei meldet mehrere Zusammenstöße auf glatter Fahrbahn, und in Kaub soll der Pegel die erste Hochwassermarke überschreiten. Noch bis zum Wochenende schwillt der Rhein an, für danach entwarnen die Meteorologen.

Starker Schneefall und Regen haben am Mittwoch und Donnerstag auf den Straßen im Hunsrück und an den Pegelständen am Mittelrhein Aufsehen verursacht. So ist es auf den glatten Fahrbahnen im Rhein-Hunsrück-Kreis am Mittwochnachmittag zu mehreren Unfällen gekommen.

