Nachdem drei Männer eine Frau Anfang April in Boppard-Buchholz gegen ihren Willen in ihr Auto gezerrt haben, hat die Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen aufgenommen. Doch welches Delikt haben sie damit eigentlich begangen?
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Drei Männer haben eine 32-jährige Frau am Mittwoch, 8. April, gegen ihren Willen in Boppard-Buchholz in ihr Auto gezerrt. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Anfangs stand jedoch der Verdacht im Raum, dass es sich auch um eine Entführung oder Geiselnahme handeln könnte.