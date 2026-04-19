Nach Vorfall in Boppard Das unterscheidet Freiheitsberaubung von Geiselnahme Lara Kempf 19.04.2026, 14:00 Uhr

i Am 8. April haben drei Männer eine junge Frau gegen deren Willen in Boppard-Buchholz in ihr Auto gezerrt. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung. Annalena Bischoff

Nachdem drei Männer eine Frau Anfang April in Boppard-Buchholz gegen ihren Willen in ihr Auto gezerrt haben, hat die Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen aufgenommen. Doch welches Delikt haben sie damit eigentlich begangen?

Drei Männer haben eine 32-jährige Frau am Mittwoch, 8. April, gegen ihren Willen in Boppard-Buchholz in ihr Auto gezerrt. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Anfangs stand jedoch der Verdacht im Raum, dass es sich auch um eine Entführung oder Geiselnahme handeln könnte.







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