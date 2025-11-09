Entscheidung zum GKM steht an Das steht im Zukunftskonzept für Krankenhaus Boppard 09.11.2025, 16:00 Uhr

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard. Philipp Lauer

Neue Erkenntnisse zum Inhalt des Zukunftskonzepts für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard: Das GKM prognostiziert ein ausgeglichenes Ergebnis oder leichten Gewinn für 2026 und beschreibt drei Szenarien. Konzept ist jedoch nicht konsequent umgesetzt.

Eine Entscheidung über die Zukunft des Heilig Geist-Krankenhauses in Boppard steht in den kommenden Wochen an. Vieles deutet darauf hin, dass das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) „die Auflösung des Standorts“ vorbereiten wird, wie es in einer Forderung an den Rhein-Hunsrück-Kreis hieß.







Artikel teilen

Artikel teilen