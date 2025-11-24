Von Geschenken bis Glühwein Das sind die Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis 24.11.2025, 11:00 Uhr

i Auch in diesem Jahr sorgen wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis für vorweihnachtliche Stimmung. So auch in Boppard, wie dieses Bild aus dem Jahr 2023 zeigt. Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Die Adventszeit steht vor der Tür und in wenigen Tagen ist es so weit: Die ersten Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis öffnen ihre Pforten. Doch wo können sich die Besucher auf Glühwein, gebrannte Mandeln und weihnachtliche Stimmung freuen?

Wärmender Glühwein, glitzernde Lichter und der verführerische Duft von gebrannten Mandeln – auch in diesem Jahr stimmen verschiedene Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Doch wann wird es wo weihnachtlich?







