Das sind die Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis

Die Adventszeit steht vor der Tür und in wenigen Tagen ist es so weit: Die ersten Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis öffnen ihre Pforten. Doch wo können sich die Besucher auf Glühwein, gebrannte Mandeln und weihnachtliche Stimmung freuen?
Lesezeit 4 Minuten
Wärmender Glühwein, glitzernde Lichter und der verführerische Duft von gebrannten Mandeln – auch in diesem Jahr stimmen verschiedene Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Doch wann wird es wo weihnachtlich?