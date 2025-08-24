Die Heimat Europa Filmfestspiele 2025 sind zu Ende. Am Freitag stand mit der Edgar-Preisverleihung ein Höhepunkt an. Jurorin Jasmin Tabatabai bescherte den Besuchern eine Überraschung und mit dem David Klein Quartett ein großes Konzerterlebnis.

Bei den Heimat Europa Filmfestspielen 2025 in Simmern geht der Hauptpreis Edgar für den besten modernen Heimatfilm an das Drama „In die Sonne schauen“ der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Das verkündete Jurorin Jasmin Tabatabai, nicht ohne das Publikum auf dem Simmerner Fruchtmarkt vorzubereiten: „Ihr müsst jetzt stark sein.“ Sie hatte schon gehört, dass der Film, auf den ihre Wahl fiel, die Zuschauer in Simmern nicht durchweg so zum Schwärmen gebracht hatte wie sie: „Ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein deutscher Film zuletzt so begeistert, mitgerissen und auch verstört hat. Der Film ist in allen Belangen und Gewerken absolut außergewöhnlich und herausragend.“

Die Entscheidung für den Film habe sie deshalb von ganzem Herzen und aus tiefster Seele getroffen und sei letztlich auch keine Frage gewesen. Auf den Film müsse man sich einlassen, dann könne er ein großes Erlebnis werden. „Von Kamera bis zum Ton setzt der Film alle Mittel ein, die das Kino hat, um ihn vom Fernsehfilm abzusetzen. Damit spricht er alle Sinne an und zieht in die Geschichte rein. Der Film wagt etwas, das muss das Kino, das ist Kino“, sagte Tabatabai, der Film habe noch einen langen Weg vor sich.

i Die Protagonisten hinter den Kulissen der Heimat Europa Filmfestspiele kamen für ein Gruppenbild mit Maren Schmitt vom Produzententeam des Gewinnerfilms "In die Sonne schauen" und Jurorin Jasmin Tabatabai und Förderern der Filmfestpiele auf die Bühne. Werner Dupuis

„In die Sonne schauen“ erzählt von vier Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Hof in Sachsen-Anhalt aufwachsen, und gibt tiefe Einblicke in die Gefühlswelt und die Leben der jungen Frauen, die auf unerklärliche Weise miteinander verbunden zu sein scheinen. Themen sind unter anderem Gewalterfahrungen und vererbte Traumata. Das Drama wurde bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt und mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Bei den Oscars soll der Film ins Rennen um die Auszeichnung für den besten internationalen Film gehen.

Die Bronzestatue Edgar nahm Maren Schmitt vom Produzententeam entgegen. „Mascha Schilinski würde jetzt vermutlich Bresson zitieren, dass man einen Film erst mal fühlen sollte, bevor man versucht, ihn zu verstehen“, sagte Schmitt. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für mehr als fünf Jahre lange harte Arbeit. „Das bestätigt uns darin, auf unsere künstlerische Vision zu vertrauen“, sagt Schmitt. Die Erzählstruktur springe im Film wie die Erinnerung. „Der Film beschäftigt sich mit der Frage, was im Körper über Generationen hinweg eingeschrieben ist“, erklärt Schmitt. Heimat sei für sie kein Ort, sondern vielmehr innere Räume, die einen begleiten. „Die Auszeichnung bestätigt uns in unserem Anspruch, fordernde und bewegende Filme zu machen, die mehr Fragen als Antworten liefern.“

Manchen im Publikum, der den Film bei den Filmfestspielen open air auf dem Fruchtmarkt gesehen hatte, überraschte die Auswahl. Manche brachten ihr Missfallen über diese Entscheidung zum Ausdruck. Bei manchem, der den Film noch nicht gesehen hatte, weckte die schlüssige Begründung großes Interesse, den Film zu sehen. Die exklusive Möglichkeit dazu gab es im Anschluss an die Preisverleihung im Pro-Winzkino und gibt es erneut am Montagabend ab 18 Uhr – danach erst wieder ab dem Deutschlandstart Ende der Woche. Auch die weiteren ausgezeichneten Filme zeigt das Kino im Lauf der Woche. Weitere Informationen auf der Internetseite.

Auszeichnung für besten Debütfilm, Publikumspreis und Votum der Jugendjury

Als den besten Debütfilm wählte Tabatabai „Christy“ des irischen Regisseurs Brendan Canty aus, der den Protagonisten beim Erwachsenwerden unter erschwerten Bedingungen begleitet. „Christy ist unfassbar liebevoll und frei von Klischees inszeniert, jeder Charakter wird so ernst genommen. Es ist erstaunlich, dass das im ersten Film so gelingt.“ Regisseur Brendan Canty bedankte sich in einer Videobotschaft herzlich für die Anerkennung. Es bedeute ihm und seinem Team „die Welt“, zu sehen, wie ihr Film aus Cork bei Menschen in anderen Regionen wirkt.

Neben dieser Anerkennung drückte Tabatabai noch ein „wahnsinniges Lob“ für die Filmfestspiele aus: „Das Programm war fantastisch, ich habe so viele starke Sachen gesehen und eine tolle Zeit in Simmern gehabt.“

i Die zwölf Filme im Wettbewerb der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern um den "Besten modernen Heimatfilm" wurden nochmal in kurzen Ausschnitten auf der großen Leinwand auf dem Fruchtmarkt vorgestellt. Werner Dupuis

Die Zuschauer der Heimat Europa Filmfestspiele fällten für den Publikumspreis ein anderes und sehr deutliches Votum: Sie kürten „Home Sweet Home“ des dänischen Regisseurs Frelle Petersen zum Sieger. Mit fünf Punkten erhielt der Film die Höchstpunktzahl vom Publikum – eine Premiere bei der siebten Auflage der Filmfestspiele in Simmern, berichtete Melina Michel, die den Film stellvertretend für die „größte Jury“, also die Zuschauer, würdigte: „Der Film bleibt nah am Alltag und macht das Menschliche wahrhaft sichtbar“. Der Film thematisiert anhand der Geschichte einer alleinerziehenden Mutter den hohen Druck in Pflegeberufen. Für sie sei immer interessant zu sehen, wie nah die Filme in der Publikumswertung landen, sagte Michel. Auf dem zweiten Platz folgte mit 4,75 Punkten „Im Prinzip Familie“ und mit 4,69 Punkten „Christy“ auf Platz drei.

i Erstmals bei den Heimat Europa Filmfestspielen wählte eine Jugendjury besetzt mit Jugendlichen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ihre Favoriten unter den Wettbewerbsfilmen aus. Kurator Janis Kuhnert dankte den Jugendlichen, dass sie sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt und ihre Meinung dazu eingebracht haben. Werner Dupuis

Erstmals gab es bei den Heimat Europa Filmfestspielen eine Jugendjury, besetzt mit Jugendlichen aus der Region. Sie prämierten „Rote Sterne überm Feld“ von Laura Laabs. Darin flüchtet eine Aktivistin nach einer Aktion in das Elternhaus auf dem Land und wird dort mit der eigenen Familiengeschichte konfrontiert. „Uns haben besonders die kreativen Szenen und Schnitte gefallen, der Film ist symbolisch einzigartig und passt auch gut zum Motto ‚Forever Young‘. Egal zu welcher Zeit im Leben, der Geist ist immer jung“, begründete eine Jugendliche die Entscheidung. Die Jugendjury berichtete, sie hätten lange diskutiert. Es sei schwergefallen, nur einen Film zum Sieger zu küren, weshalb sie ihre drei Favoriten benannten. Für Platz drei benannten sie „Rita“, das Regiedebüt der spanischen Schauspielerin Paz Vega, auf Platz zwei wählten sie „Oxana“ der französischen Regisseurin Charlène Favier.

Regisseurin Laura Laabs und Schauspieler Matti Faust, die mit Kameramann Carlos Vasquez bei der Vorführung zum Filmgespräch in Simmern waren, bedankten sich bei der Jugendjury. „Es ist uns eine riesige Freude, und das ist sowieso der beste Preis. Soll noch mal einer sagen, die jungen Leute kennen Bilder nur hochkant und haben keine Aufmerksamkeitsspanne“, sagte Laabs. Das Preisgeld gaben sie zurück, es soll genutzt werden, um Wege zu finden, das Pro-Winzkino zu erhalten und für junge Menschen noch interessanter zu machen. Stattdessen wünschten sich Laabs und Faust eine Kiste Rosé-Wein, der ihnen wohl von ihrem Besuch in Simmern in guter Erinnerung geblieben ist.

i Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett begeisterten das Publikum der Heimat Europa Filmfestspiele mit ihrem Konzert. Besonders bewegend waren die Lieder aus Tabatabais Heimat, dem Iran, dem Land ihrer Kindheit, das sie "verloren hat", wie sie sagt. Werner Dupuis

In sehr guter Erinnerung wird auch das Konzert bleiben, das Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett vor der Preisverleihung spielten. Musikalisch auf Spitzenniveau und mit ansteckender Freude bescherte die Jazzband dem Publikum am Fruchtmarkt einen schönen Abend. Einige Lieder von Hildegard Knef machten den Musikern wie dem Publikum Spaß. Besonders bewegte Tabatabai mit zwei Liedern aus dem Land ihrer Kindheit, dem Iran. Mit Trauer schaue sie als eine der vielen Exilanten auf das Geschehen in der zweiten Heimat, die sie „verloren hat“, wie sie sagt.