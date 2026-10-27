Fast 500 Projekte wurden im Rahmen des Förderprogrammes LEADER in den vergangenen 25 Jahren im Hunsrück unterstützt. Gefeiert wurde das jetzt im Neuen Schloss Simmern mit einer Rückschau auf die gelungensten Vorhaben.
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Fast 500 Projekte, engagierte Menschen und mutige Ideen, die den ländlichen Raum nachhaltig prägen: Seit 25 Jahren unterstützt das Programm LEADER der Europäischen Union die Ideen von Städten und Gemeinden mit Fördermitteln. Das Jubiläum bot den Rahmen, um im Neuen Schloss in Simmern zusammenzukommen und auf all jene Projekte zurückzublicken, die in der Region umgesetzt und durch das Engagement der Menschen weiterentwickelt worden sind.„In den ...