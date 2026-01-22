Landtagswahl Rheinland-Pfalz Das sind die Direktkandidaten im Rhein-Hunsrück-Kreis Philipp Lauer 22.01.2026, 18:00 Uhr

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Kevin Ruehle

Rheinland-Pfalz wählt am 22. März 2026 einen neuen Landtag. Somit sind auch die Wähler im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Um die Erststimme werben in diesem Jahr gleich zehn Kandidaten. Ein Überblick.

Der Wahlkreis 16 zur Landtagswahl 2026 umfasst die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein, die VG Kastellaun und die VG Simmern-Rheinböllen. Für die Wahl am 22. März bewerben sich dort zehn Kandidaten um das Direktmandat. Anhand von eigenen Angaben der Kandidaten stellen wir sie in der Reihenfolge vor, in der sie und ihre Parteien in der öffentlichen Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge erscheinen.







