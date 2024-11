Handwerk in der Denkmalpflege Das Schunck’sche Haus in Boppard erhält Bundespreis Werner Dupuis 22.11.2024, 16:10 Uhr

i Historische Bausubstanz und moderne, komfortable Wohnkultur haben das Ehepaar Barbara Sturm-Hesse und Eberhard Hesse in ihrem denkmalgeschützten Haus exemplarisch verbunden. Werner Dupuis

Fachwerk, Kölner Decken und Fenster zur Vergangenheit: Das Ehepaar Barbara Sturm-Hesse und Eberhard Hesse wurde für die Renovierung eines Hauses in Boppard aus dem 18. Jahrhundert mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet.

Der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege geht in diesem Jahr nach Boppard. Prominent gelegen an der Rheinpromenade, hat das Ehepaar Barbara Sturm-Hesse und Eberhard Hesse mit großem Engagement und mit Blick sowohl auf das große Ganze, als auch auf das kleinste Detail, ihr im Kern von 1737 stammendes Schunck´sche Haus gemeinsam mit einheimischen Handwerkern renoviert.

