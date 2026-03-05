Wahlkreis 23 BKS/MOR/Kirchberg Das sagen die Kandidaten zur medizinischen Versorgung Hilko Röttgers 05.03.2026, 15:00 Uhr

i Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist ein Thema im aktuellen Landtagswahlkampf. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Der Weg zum nächsten Arzt ist weit, und bis man einen Termin bekommt, kann es schon mal dauern. Wie kann die medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessert werden? Das wollten wir von den Direktkandidaten im Wahlkreis 23 wissen.

Die Wartezimmer sind voll, die Wartezeiten für einen Termin sind lang – und so mancher Arzt, der derzeit noch praktiziert, steuert auf den Ruhestand zu. Wie möchten die Direktkandidaten im Wahlkreis 23 die Situation verbessern? Von welchem Ansatz, um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu stärken, kann der Wahlkreis am meisten profitieren?







