Wahlkreis 23 BKS/MOR/Kirchberg Das sagen die Kandidaten zu Kitas und Schulen Hilko Röttgers 27.02.2026, 10:00 Uhr

i Kinderrucksäcke hängen in der Garderobe einer Kita. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Kinder sind unsere Zukunft, heißt es oft. In Kirchberg wird das aktuell am Bau einer neuen Kita sichtbar. Doch wie soll es in der Bildungspolitik grundsätzlich weitergehen? Das haben wir die Direktkandidaten bei der Landtagswahl gefragt.

Wenn es um Kitas und Schulen geht, dann ist in Deutschland zunächst einmal die Landespolitik gefragt. Denn das Thema Bildung ist im Wesentlichen eine Ländersache. Doch wie kann die Politik Kitas und Schulen unterstützen, um den sich wandelnden Anforderungen an Bildung gerecht werden zu können?







