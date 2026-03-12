Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück Das sagen die Direktkandidaten zur Mittelrheinbrücke Hilko Röttgers 12.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Visualisierung zeigt den Siegerentwurf des Wettbewerbs "Rheinbrücke im Oberen Mittelrheintal". Wird die Brücke nun wirklich gebaut? DB Archimation heneghan Peng. picture alliance / dpa

Es ist schon viel Wasser den Rhein hinabgeflossen, seit der Bau einer Mittelrheinbrücke erstmals in Erwägung gezogen wurde. Kommt die Brücke jetzt wirklich? Das sagen die Direktkandidaten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Eine Verbindung zwischen dem Rhein-Hunsrück- und dem Rhein-Lahn-Kreis, eine neue Brücke über den Rhein – darüber wird schon lang gesprochen, gern auch vor wichtigen Wahlen. Was muss passieren, damit die Mittelrheinbrücke bei der nächsten Landtagswahl kein Thema mehr ist, weil schon mit dem Bau begonnen wurde?







