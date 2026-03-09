Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück
Das sagen die Direktkandidaten zur Bundesgartenschau
Der Ausblick vom Gelände der Loreley-Freilichtbühne in Mittelrheintal: Dort soll die Bundesgartenschau 2029 in drei Jahren an be
Der Ausblick vom Gelände der Loreley-Freilichtbühne in Mittelrheintal: Dort soll die Bundesgartenschau 2029 in drei Jahren an beiden Ufern Akzente setzen.
Monika Pradelok

In drei Jahren soll die Buga 2029 am Mittelrhein stattfinden. Diese Aspekte sind den Bewerbern um einen Sitz im Landtag am wichtigsten.

Lesezeit 4 Minuten
Es ist ein Großprojekt, das die Mittelrheinregion an beiden Ufern prägen soll: die Bundesgartenschau (Buga) 2029. An vielen Orten haben die Vorbereitungen auf das Ereignis bereits begonnen – verbunden mit großen Erwartungen für die Zukunft. Auf welchen Aspekt der Bundesgartenschau freuen sich die Direktkandidaten bei der Landtagswahl am meisten?

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren