Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück Das sagen die Direktkandidaten zur Bundesgartenschau Hilko Röttgers 09.03.2026, 15:00 Uhr

i Der Ausblick vom Gelände der Loreley-Freilichtbühne in Mittelrheintal: Dort soll die Bundesgartenschau 2029 in drei Jahren an beiden Ufern Akzente setzen. Monika Pradelok

In drei Jahren soll die Buga 2029 am Mittelrhein stattfinden. Diese Aspekte sind den Bewerbern um einen Sitz im Landtag am wichtigsten.

Es ist ein Großprojekt, das die Mittelrheinregion an beiden Ufern prägen soll: die Bundesgartenschau (Buga) 2029. An vielen Orten haben die Vorbereitungen auf das Ereignis bereits begonnen – verbunden mit großen Erwartungen für die Zukunft. Auf welchen Aspekt der Bundesgartenschau freuen sich die Direktkandidaten bei der Landtagswahl am meisten?







