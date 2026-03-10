Wahlkreis 23 Rhein-Hunsrück
Das sagen die Direktkandidaten zum Thema Windkraft
Windkraftanlagen mit ihren riesigen Rotorblättern ragen im Windpark bei Beltheim in die Höhe. Über die Zukunft der Windkraft wird derzeit diskutiert.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Das Wort „Windkraft“ ist im Rhein-Hunsrück-Kreis zum Reizwort geworden. Grund dafür ist die mögliche Ausweisung weiterer Standorte für Windkraftanlagen. So sehen die Direktkandidaten die Zukunft der Windkraft im Kreis.

Lesezeit 5 Minuten
Über die Zukunft der Windkraft – vor allem mit Blick auf den Soonwald und den Lützelsoon – wird derzeit heftig diskutiert. Wie lassen sich mit Blick auf die Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis die Interessen der Bürger, der Kommunen, des Klima- und Umweltschutzes sowie die Zielvorgaben von Bund und Land besser vereinbaren?

