Aufgerissene Fahrbahndecken, Sperrschilder, Umleitungen: Zurzeit gibt es in Oberwesel gleich mehrere Baumaßnahmen, die mitunter schon seit Monaten andauern. Was passiert da eigentlich? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Gleich an mehreren Stellen in Oberwesel wird derzeit gebaut – und das zum Teil schon seit geraumer Zeit. Grund genug, um einmal einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge zu geben.

Seit Anfang Juni des vergangenen Jahres besteht die Baustelle am Heumarkt (Kreisstraße 92) in der Ortsdurchfahrt, wie das Kreishaus auf Anfrage informiert. Auf einer Gesamtlänge von rund 520 Metern soll die Straße mit einer Fahrbahnbreite von rund 4 bis 5 Metern ausgebaut werden. Dabei sollen gepflasterte Schrammborde mit einer Breite zwischen 30 und 75 Zentimetern zum Einsatz kommen. Der Vollausbau passiert im Auftrag des Landkreises, für das Vorhaben sind die Stadt und die Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein verantwortlich.

Gehweg, Parkplätze, Straßenbeleuchtung

„Für die Stadt Oberwesel erfolgt außerdem der Vollausbau eines rund 35 Meter langen Gehweges, die Neuherstellung von Parkplätzen, der Ausbau eines Teilstücks der Gemeindestraße ‚Martinsberg’ und die komplette Erneuerung der Straßenbeleuchtung“, heißt es weiter. Zusätzlich wird der Regenwasserkanal auf der freien Strecke auf rund 110 Metern Länge erneuert, dazu wird im Rahmen der Außengebietsentwässerung erstmals ein unterirdisches Regenrückhaltebecken auf dem angrenzenden Friedhofsgelände installiert.

Hinzu kommen Sanierungsarbeiten am offenen Entwässerungsgraben (Kaskade) im angrenzenden Steilhang und die Sanierung vom Einlaufbauwerk im Bereich der Vorflut „Mühlgraben“. Dort teilen sich Kreis und Stadt die Kosten. Die Verbandsgemeindewerke erneuern den Mischwasserkanal inklusive aller Hausanschlüsse ab dem Einmündungsbereich K92/Wirtschaftsweg bis zur Koblenzer Straße (K93) auf einer Gesamtlänge von rund 400 Metern.

i Bis zur Martinskirche geht die Baustelle am Heumarkt Dupuis Werner. Werner Dupuis

Aber auch die Digitalisierung spielt bei den Maßnahmen eine Rolle: Bereits bestehende Versorgungsleitungen sollen gesichert beziehungsweise tiefergelegt werden. Zudem sollen rund 25 Breitbandhausanschlüsse entstehen, wie die Westnetz GmbH auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Und wie ist der aktuelle Stand? „Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde die komplette Außengebietsentwässerung fertiggestellt“, informiert die Kreisverwaltung. Zudem seien die Straßenabbruch- und Kanalarbeiten am Regenwasserkanal der freien Strecke und des Mischwasserkanals in der Ortsdurchfahrt (Gesamtlänge: rund 320 Meter) abgeschlossen worden. Auch der ungebundene Straßenoberbau, sprich die Frostschutzschicht, ist auf rund 130 Metern der freien Strecke fertiggestellt worden.

Nächster Bauabschnitt beginnt im Mai

„Derzeit laufen noch auf den circa 190 Metern innerhalb der Ortsdurchfahrt die restlichen Arbeiten an den Versorgungsleitungen, bevor mit der Herstellung des Straßenoberbaus einschließlich der Bord- und Rinnenanlagen begonnen werden kann“, erläutert der Kreis den aktuellen Stand. Im Mai soll dann der zweite Abschnitt des Straßenausbaus mit einer Länge von rund 200 Metern in der Ortsdurchfahrt beginnen. Bis Ende dieses Jahres wird die Baustelle voraussichtlich noch bestehen.

Zu den Kosten: Das Volumen beläuft sich insgesamt auf rund 3 Millionen Euro. Der Kreis trägt einen Anteil von knapp 1,5 Millionen Euro, das Land schießt rund 20.000 Euro dazu. Die restlichen rund 1,42 Millionen Euro tragen die Stadt und die Verbandsgemeinde-Werke.

i Baustelle in der Chablis Straße Dupuis Werner. Werner Dupuis

Auch in der Oberweseler Chablis-Straße steht schweres Gerät. Grund ist die Sanierung der Erdgasniederdruckleitung, wie die zuständige Westnetz GmbH auf Anfrage erläutert. Die Leitung hat demnach ihre Lebensdauer erreicht. Dort soll eine Druckumstellung auf Mitteldruck passieren. „Um in diesem Zuge Synergien zu nutzen, werden Mittelspannungs- und Niederspannungskabeln sowie Mikroleerrohre mitverlegt“, informiert das Unternehmen über die künftige Gasversorgung.

Außerdem werden zwei Strom-Ortsnetzstationen erneuert. Ortsnetzstationen spielen eine wichtige Rolle in der Energieversorgung, indem sie Mittelspannung in haushaltsübliche Niederspannung umwandeln. „Die neuen digitalen Ortsnetzstationen haben die gleiche Funktion, übertragen aber zusätzlich Live-Daten über Mobilfunk oder Glasfaser“, heißt es. So soll man Unregelmäßigkeiten schneller erkennen und die Bedarfe angepasst werden können. Die Baustelle in der Chablis-Straße hat im Oktober 2024 begonnen und soll voraussichtlich im Oktober 2025 beendet sein.

Glasfaserleitungen werden verlegt

Die dritte Baustelle im gesamten Stadtgebiet Oberwesels ist die Verlegung von Glasfaserleitungen, wie Stadtbürgermeister Jan Zimmer auf Anfrage informiert. Für die Maßnahmen für schnelles Internet ist die Stadt verantwortlich. Baustart war Ende September. Ein Ende der Arbeiten sei derzeit noch nicht abzusehen.

„Die zum Teil enge Bebauung in unserer Stadt macht den Ausbau jedenfalls nicht gerade leicht. Bisher geht der Ausbau aber dennoch recht zügig voran“, berichtet Zimmer. Die ersten von mehreren Bauabschnitten seien bereits abgeschlossen.