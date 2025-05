Geschichte und Kultur, eine grandiose Landschaft und natürlich Wein: das Obere Mittelrheintal hat eine Menge zu bieten. Besonders deutlich wird das am Unesco-Welterbetag am 1. Juni. Was man zwischen Koblenz und Bingen alles erleben kann.

Feiertag am Mittelrhein: Am Sonntag, 1. Juni, wird der Unesco-Welterbetag Oberes Mittelrheintal begangen. Zwischen Koblenz und Bingen sind für diesen Tag zahlreiche Veranstaltungen geplant, wie der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mitteilt. Unsere Zeitung gibt einen Überblick.

In Bacharach findet eine Führung unter der Überschrift „Bacharach romantisch“ statt. Die Teilnehmer tauchen bei einem Rundgang durch die Altstadt in die Zeit der Rheinromantik mit Clemens Brentano, Heinrich Heine und der Loreley ein. Victor Hugo bezeichnete Bacharach einst als eine der schönsten Städte der Welt. Die Führung dauert von 11 bis 12.30 Uhr, Anmeldung unter Tel. 06743/919303 oder www.rhein-nahe-touristik.de. Die Teilnahme kostet 12 Euro pro Person.

Rosenduft und Gartenglück

Das Erwachen der Rosenblüte im Welterbe-Garten bestaunen Teilnehmer eines Rundgangs in Bacharach-Medenscheid von 11 bis 16 Uhr. Mehr als 500 Rosensorten begeistern mit berauschenden Düften und einem Feuerwerk an Farben. Zur Erfrischung werden rosige, sommerliche Getränke angeboten. Die Rosengärten sind Refugium einiger Katzen, daher müssen Hunde leider draußen warten. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Jubiläumsführungen durch den Welterbegarten zum 100. Geburtstag von Bad Salzig finden von 10.30 bis 12 Uhr (Kerstin Dresen) und 15 bis 16.30 Uhr (Peter Tomczak) statt. Anmeldung bei Kerstin Dresen, Tel. 0175/1596523, und Peter Tomczak, Tel. 0152/28752406. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre können kostenlos dabei sein.

Stimmungsvolle Entdeckungsreisen

Eine Kostümführung mit Vater Rhein in Bingen um 11 Uhr lädt zu einer stimmungsvollen Entdeckungsreise am Rhein-Nahe-Eck ein. Anmeldung unter willkommen@bingen.de. Darüber hinaus gibt es in Bingen zwei weitere Führungen. Unter dem Titel „Der Chirurg von Bingen“ geht es um 11.15 Uhr am Museum am Strom um ein 1925 entdecktes römisches Gräberfeld mit mehr als 120 Urnen – darunter das Grab eines Arztes mit dem weltweit größten Fund antiker chirurgischer Instrumente. Und unter dem Titel „Wo früher Gleise lagen“ beginnt um 15 Uhr im Park am Mäuseturm ein 90-minütiger Rundgang auf den Spuren vergangener Zeiten. Zudem findet um 16 Uhr eine Vorführung des Alten Krans am Rheinufer statt. 1613 erbaut und mehrfach restauriert, diente der Drehkran am Binger Kulturufer dem Verladen von Wein, Salz und Getreide. Heute ist er wieder funktionsfähig und seit 2008 direkt am Wasser erlebbar. Bei allen Programmpunkten in Bingen ist der Eintritt frei.

Um die „Römische Wasserleitung“ geht es bei einer Führung in Brey. Dort steigen Teilnehmer bei freiem Eintritt von 10 bis 13 Uhr in die Tunnelanlage hinab.

Burgen neu entdecken

„Vermitteln, verbinden, begeistern“ lautet das Motto auf Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub. Victor Hugo verglich die Burg einmal mit einem steinernen Schiff, das für immer vor Anker liegt. Erbaut 1327 und nie zerstört, zählt sie zu den außergewöhnlich gut erhaltenen Burgen. Auf einer Führung um 11 Uhr erfahren die Teilnehmer, wie das Leben auf der Burg einst war – und welcheSpuren davon bis heute sichtbar sind.

Eine weitere Führung gibt es um 17 Uhr auf Burg Sterrenberg in Kamp-Bornhofen. Der Rundgang vermittelt die bauliche Entwicklung der Burganlage, mit Schwerpunkt auf der romanischen Gründungsphase im Kontext des mittelrheinischen Burgenbaus. Höhepunkt ist die Besichtigung der 2018 entdeckten Burgkapelle mit farbigen Wandputzresten. Eintritt und Führung sind kostenfrei. Anmeldung zu beiden Führungen per E-Mail an bsa.anmeldung@gdke.de, Tel. 0261/66755000.

In Koblenz findet das Kaiserin-Augusta-Fest in neuem Gewand statt. Die Kaiserin-Augusta-Anlagen verwandeln sich in eine Flaniermeile und laden Groß und Klein ein, in den historischen Rheinanlagen zu verweilen. Geboten werden unter anderem Musik, historische Kostüme, Spiel und Spaß für die ganze Familie. Außerdem können sich Interessierte im Welterbe-Garten in Arenberg von 14 bis 15.30 Uhr auf Spurensuche zum Thema „Steine und Minerale“ begeben. Die Angebote sind kostenfrei.

Weinwandern mit Genuss: Sechs Weingüter aus Lorch und Lorchhausen schenken beim „Lorcher Riesling-Gezwitscher“ zwischen Welterbeweinberg und Kapellchen ihre Weine direkt im Weinberg aus. Wer alle sechs Weinstände besucht und seine Stempelkarte abgibt, nimmt an einer Verlosung teil. Und in Lorch-Ransel, 430 Meter über dem Rheintal, lädt von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt der 800 Quadratmeter große Garten der Familie Feuerpfeil mit geschwungenen Wegen und vielfältigen Stauden zum Entdecken ein.

Tiere und Kräuter erleben

„Auf Augenhöhe mit Exmoor-Pony und Buren-Ziege“: Bei einer Wanderung in Oberdiebach erleben Teilnehmer, wie Ponys einer besonderen Rasse und afrikanische Buren-Ziegen die Fläche „Bischofshub“ pflegen und die ehemalige Rebenlandschaft vor Verbuschung bewahren. Infos bei Rhein-Kultour, Tel. 06743/2355. Und im Welterbe-Garten „Am Alten Pfarrhaus“ gib es bei freiem Eintritt von 13 bis 18 Uhr Führungen mit Augenmerk auf die Steinarbeiten und Trockenmauern sowie die insektenfreundlicheBewirtschaftung des Hanggartens.

Kräuter stehen von 11 bis 14 Uhr im Mittelpunkt einer Wanderung, die a n der Kapelle in Oberheimbach beginnt. Auf dem Weg werden fünf Kräuter vorgestellt, und zwischendurch gibt es leckere Kräutersnacks und einen genussvollen Kräutertee. Eine Anmeldung bei Angelika Hölz, Tel. 015164844398, ist erforderlich, die Teilnahme kostet 18 Euro pro Person.

Musikalisches Mittelrheintal

In Oberwesel öffnet der Garten des Minoritenklosters in der Oberstraße von 14 bis 17 Uhr seine Pforten. Die Ruine der Klosterkirche prägt das historische Arboretum und macht den Ort zu einem besonderen Erlebnis. Der Eintritt ist frei, weitere Infos unter www.kulturhaus-oberwesel.de. Musikfreunde kommen – bei freiem Eintritt – von 16 bis 17.30 Uhr bei einem Konzert auf dem historischen Marktplatz auf ihre Kosten.

Eine Führung durch Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett findet um 14 Uhr in Rüdesheim statt. Geboten wird eine Sonderführung mit Präsentation der „Marble Machine“, einem Musikinstrument mit 2000 Murmeln und 3000 Teilen. Anschließend erwarten die Besucher eine Erfrischung und eine Stummfilmvorführung mit einer original Welte-Orgel der 1920er-Jahre. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 22 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zahlen 11 Euro. Anmeldung unter Tel. 06722/9061512 oder online auf www.ruedesheim-tourist.de. Und im Hafenpark bietet das „Rüdesheim Eye“ neue Perspektiven: Das 48 Meter hohe Riesenrad verschafft beeindruckende Ausblicke auf Bingen, Rüdesheim und das Welterbe-Tal.

Mit Bob oder E-Bike

Wem der Sinn nach Action steht, der sollte auf der Loreley-Bobbahn bei St. Goarshausen vorbeischauen. Dort kann man von 10 bis 17 Uhr Nervenkitzel erleben.

Vermutlich etwas gemütlicher geht es auf einer E-Bike-Entdeckertour mit den Bugafreunden zu, die ab 11 Uhr rund um Trechtingshausen führt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bahnhof Niederheimbach. Die Teilnehmer erleben grandiose Aussichten und einen Besuch im Steinbruch. Auch eine Einkehr in einem Gasthaus ist geplant. Die Tour ist kostenlos für Mitglieder der Buga-Freunde, Nichtmitglieder zahlen 10 Euro. Anmeldung unter info@bugafreunde2029.de.

Alle Veranstaltungen und Informationen finden sich auf www.unesco-welterbetag.de/welterbestaetten/oberes-mittelrheintal.